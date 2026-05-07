Irán advirtió que "la única solución viable para el Estrecho de Ormuz es el fin definitivo de la guerra"

Live Blog Post

Irán advirtió en la ONU que "la única solución viable para Ormuz es el fin definitivo de la guerra"

El representante permanente de Irán ante la ONU, Amir Saeid Iravani, criticó duramente este jueves la resolución que impulsan Estados Unidos y los países del Golfo ante el Consejo de Seguridad para garantizar la navegación en el estrecho de Ormuz, y aseguró que "la única solución viable para Ormuz es el fin definitivo de la guerra".

Iravani compareció ante los medios a las puertas del Consejo de Seguridad después de que lo hiciera el embajador de EE.UU. ante la ONU, Mike Waltz, para presentar una resolución sobre el estrecho de Ormuz, redactada junto a Baréin, y en colaboración con Kuwait, Catar, Arabia Saudí y los Emiratos Árabes Unidos.

El iraní declaró que esa propuesta de resolución tiene "una postura simplista y parcial", y añadió que tiene motivaciones políticas.

Entre ellas, justificar la acción militar de EE.UU. contra su país: "Promueve deliberadamente una narrativa selectiva y distorsionada, por lo que carece de la imparcialidad y la credibilidad que requieren las medidas del Consejo de Seguridad".

"La única solución viable en el estrecho de Ormuz es el fin definitivo de la guerra, el levantamiento del bloqueo marítimo y el restablecimiento del paso normal", declaró Iravani.

En cambio, a su juicio, EE.UU. está promoviendo esta iniciativa "con el pretexto de la libertad de navegación, para promover su agenda política y legitimar acciones ilegales, no para resolver la crisis".

"Las acciones de Estados Unidos están en flagrante contradicción con sus objetivos declarados y solo han servido para agravar las tensiones y socavar la estabilidad en la región", añadió.

En este sentido, defendió que su país está "dispuesto" a "garantizar el tráfico marítimo normal y la libertad de navegación en el estrecho de Ormuz, siempre que la guerra termine de forma definitiva y se levante el bloqueo ilegal".

Así, reivindicó que sus acciones sobre la vía se enmarcan dentro de los límites del derecho internacional cuando un Estado es objeto de una agresión.

"El Consejo de Seguridad no debe ser objeto de abuso por parte de los agresores ni instrumentalizado para legitimar conductas ilegales. Los Estados miembros deben permanecer alerta ante cualquier intento de tergiversar el derecho internacional de manera que pueda justificar de nuevo la agresión o el uso ilegal de la fuerza", instó.

A su juicio, el proyecto de resolución ignora "la causa fundamental" de la situación actual: "La escalada militar ilegal y el uso de la fuerza por parte de los Estados Unidos y el régimen israelí contra la República Islámica de Irán".

Este fue uno de los argumentos que China y Rusia, miembros permanentes del Consejo de Seguridad, utilizaron para vetar la resolución presentada hace un mes por Arabia Saudí, Baréin, Emiratos Árabes Unidos, Jordania, Kuwait y Catar sobre el estrecho de Ormuz.

Por el momento, el Consejo de Seguridad, que este mes preside China, tiene previstas dos sesiones para tratar asuntos de Oriente Medio: una el 15 de mayo y otra el 21 de este mes.

EFE