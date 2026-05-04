El petróleo se dispara luego del ataque de Irán a un destructor norteamericano en Ormuz

El conflicto en el Golfo Pérsico y las amenazas militares cruzadas dispararon más de 5% el precio del petróleo en los mercados internacionales.

El barril de petróleo brent para entrega en julio se disparó el 5,65 % hasta cotizar por encima de los 114 dólares, ante las nuevas tensiones surgidas entre Estados Unidos e Irán sobre el estrecho de Ormuz.

Según datos de Bloomberg recogidos por EFE, el brent subió el 5,65 %, hasta los 114,13 dólares, aunque llegó a tocar los 114,30 dólares en el mercado de futuros de Londres.

El brent comenzó a subir con fuerza después de que Irán afirmó que impidió la entrada de destructores de Estados Unidos e Israel en el estrecho de Ormuz tras emitir una "advertencia firme y rápida", después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, anunciara una operación para liberar a las embarcaciones atrapadas en la región por el bloqueo iraní.

"Con una advertencia firme y rápida de la Fuerza Naval del Ejército, se impidió la entrada de destructores enemigos estadounidense-sionistas en el área del estrecho de Ormuz", afirmaron desde el departamento de relaciones públicas del Ejército iraní en un comunicado recogido por la agencia Tasnim.

Poco antes, el comandante del Comando Unificado de Operaciones Khatam al-Anbiya, el general de división Ali Abdolahi, había advertido de que cualquier buque, incluidos los estadounidenses, que trate de atravesar el estrecho de Ormuz será atacado.