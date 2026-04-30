El petróleo tocó el precio más alto en 4 años tras la creciente incertidumbre en el estrecho de Ormuz: a cuánto cotiza hoy

Donald Trump adviritó sobre la posiblidad de un bloqueo prolongado en el estrecho de Ormuz, donde circula el 20% de petróleo del mundo.

El precio del petróleo tocó su valor más alto en cuatro años tras nuevas amenazas del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y la creciente incertidumbre sobre el tráfico marítimo en el estrecho de Ormuz.

El precio del crudo Brent tocó los US$126 el barril este jueves, aunque luego mermó la suba y bajó hasta los US$115. En tanto, el WTI opera a US$105.

La amenaza de Trump Según la prensa estadounidense, un alto funcionario de la Casa Blanca consignó que eTrump mencionó ante líderes del sector petrolero una posible prolongación "durante varios meses" del bloqueo que impuso Washington a Teherán en ele strecho de Ormuz.

“El bloqueo es algo más efectivo que los bombardeos. Se están asfixiando”, agregó el mandatario estadounidense al portal Axios.