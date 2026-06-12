El petróleo se desploma y toca su nivel más bajo desde marzo por las señales de distensión en Medio Oriente

Los mercados reaccionaron con optimismo a las señales de distensión entre Washington y Teherán. El crudo profundizó su baja mientras crecen las expectativas de un acuerdo que reduzca las tensiones en Medio Oriente.

El precio del barril de petróleo Brent para entrega en agosto baja este viernes un 2% y cotiza en los 88 dólares, lo que supone su nivel más bajo desde marzo, ante la expectativa de que Estados Unidos e Irán alcancen próximamente un acuerdo de paz.

El Brent, el crudo de referencia de Europa, baja el 2,07% en el mercado de futuros de Londres, hasta los 88,51 dólares el barril, para profundizar así en el descenso de casi el 3% de la víspera.

Ese descenso tuvo lugar después de qué el presidente estadounidense, Donald Trump, anunciara que cancelaba los ataques previstos para la noche del jueves contra Irán por avances en las conversaciones de paz.

"Dado que las conversaciones con la República Islámica de Irán han llegado al más alto nivel de la cúpula iraní y han sido aprobadas, como presidente de Estados Unidos he cancelado los ataques y bombardeos programados contra Irán para esta noche", escribió Donald Trump en su red Truth Social.

Añadió que "las conversaciones y los puntos finales han sido aprobados, tanto en concepto como en gran detalle, por todas las partes involucradas", que incluyen además a Israel, Arabia Saudí, Emiratos Árabes Unidos, Qatar, Turquía, Pakistán, Baréin, Kuwait, Jordania, Egipto, entre otras naciones.