Planificación urbana: clave para que el boom de Vaca Muerta no desborde la ciudad

El boom de Vaca Muerta transformó a Añelo , eso es indudable, en solo 10 años triplicó su superficie. Ahora bien, quienes desarrollamos en la ciudad tenemos una oportunidad única, junto a todos los actores tanto estatales como privados de transformarla pensando en su futuro, antes de que el crecimiento la obligue a corregir sobre la marcha.

La ciudad forma parte de una categoría conocida internacionalmente como ciudades de crecimiento acelerado por recursos naturales (resource boomtowns en inglés): territorios que, a partir de un desarrollo energético o minero de gran escala, deben transformar una demanda productiva urgente en una ciudad habitable, planificada y sostenible.

Las ciudades petroleras que nacieron o se consolidaron en los últimos 40 o 50 años dejan una enseñanza común: cuando la inversión llega antes que la planificación, el desarrollo urbano suele organizarse por presión, emergencia y respuestas fragmentadas.

En cambio, cuando el crecimiento se piensa como ciudad —con vivienda de calidad, servicios, conectividad, comercio, espacios públicos, confort y diversidad de usos— el territorio puede transformar un boom productivo en una economía permanente.

Vaca Muerta ya no es una promesa. Es uno de los motores centrales de la producción energética y económica de Argentina. Pero el salto de escala no se juega únicamente en pozos, ductos, exportaciones o inversiones ; sino en la capacidad de Añelo para alojar a trabajadores, técnicos, mandos medios, ejecutivos, contratistas, proveedores y familias con un estándar urbano acorde a la nueva etapa.

Williston, en Dakota del Norte, Estados Unidos es el caso shale más directo. Durante el boom del Bakken desde el 2006 y 2008, la actividad petrolera no convencional aceleró empleo, población y demanda habitacional, pero también tensionó alquileres, servicios e infraestructura.

La primera lección es clara: la velocidad productiva puede desbordar a la ciudad si la planificación llega tarde.

VACA MUERTA Vaca Muerta ya no es una promesa. Archivo.

Fort McMurray, en Alberta, Canadá, muestra el costo de crecer bajo presión alrededor de una economía petrolera de escala global. Su expansión, a fines de los 60, alrededor de las arenas bituminosas convirtió la ciudad en una pieza estratégica para la industria, pero a partir de 2000 pasó a ser el símbolo mundial de una ciudad desbordada por el boom energético.

La suba del precio del petróleo y la mejora tecnológica trajeron inversiones y mucho crecimiento, hasta el 2010, su población aumentó alrededor de 80%. Crecía cerca de 8% anual, una velocidad muy difícil de absorber para cualquier ciudad, y la planificación urbana quedó condicionada por decisiones corporativas.

La ciudad y su gente pagaron costos altos: presión habitacional, infraestructura exigida, dependencia del petróleo, expansión poco equilibrada y dificultad para construir una ciudad más diversa y habitable.

Por su parte Karratha, en Australia Occidental, aporta la lección más útil para Añelo, una región minera y energética puede intentar pasar de campamento productivo a ciudad planificada. Inició su desarrollo en 1968, pero no fue hasta el 2009 que buscó transformar Karratha y Port Hedland en centros urbanos atractivos y sostenibles, con masa crítica de población, servicios, conectividad, equipamiento comunitario y capacidad de arraigo.

La mejora tecnológica trajo inversiones

No hay duda de que las tres ciudades exitosas como plataformas productivas, pero los resultados urbanos fueron desiguales. Williston muestra la potencia del shale cuando dispara empleo, población e inversión, pero también los costos de una ciudad que corre detrás del boom: vivienda cara, presión sobre servicios y soluciones de emergencia.

Fort McMurray confirma que una ciudad petrolera puede volverse estratégica para un país, aunque pagando el alto precio de la dependencia del ciclo energético y de una marcada rotación laboral. Karratha es el caso más útil para Añelo: no porque haya resuelto todos sus problemas, sino porque entendió que una región de recursos naturales necesita dejar atrás la lógica del campamento y construir una ciudad atractiva, habitable y sostenible.

La enseñanza común es que el éxito productivo no garantiza éxito urbano. Añelo tiene la oportunidad de intervenir en ese punto exacto: planificar antes de corregir, elevar estándares antes de que la demanda desborde y convertir el crecimiento de Vaca Muerta en una ciudad de futuro.

Ninguno de los tres casos son modelos para copiar, sino advertencias para leer a tiempo, para pensar y repensar. Añelo puede evitar que el crecimiento se resuelva solo con soluciones provisorias. Puede construir centralidad urbana, elevar estándares de confort, diversificar usos, ordenar demanda y acompañar el salto productivo de Vaca Muerta con una propuesta territorial más ambiciosa, y en eso está.

* Omar Álvarez, socio de Álvarez Schneider Desarrollos, Añelo Urbano