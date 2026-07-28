El Gobierno lanzó la licitación para concesionar Los Nihuiles y vender Hidroelectricidad Mendocina

La Nación y Mendoza convocaron a una licitación pública nacional e internacional para definir el futuro del complejo hidroeléctrico Los Nihuiles y avanzar con un nuevo esquema de operación.

El Gobierno nacional oficializó la convocatoria a una Licitación Pública Nacional e Internacional para otorgar una nueva concesión del Sistema Hidroeléctrico Los Nihuiles, en Mendoza. La medida fue dispuesta mediante el Decreto de Necesidad y Urgencia 667/2026, publicado este martes en el Boletín Oficial, y se llevará adelante de manera conjunta con el Gobierno provincial.

El proceso contempla dos ejes centrales: la adjudicación de una nueva concesión para la generación de energía eléctrica en las centrales Nihuil I, II, III y IV, y la venta del 100% del paquete accionario de Hidroelectricidad Mendocina S.A., la empresa creada por la Provincia para administrar el complejo tras el vencimiento de las concesiones anteriores.

Mientras avanza el proceso licitatorio, el decreto establece que Hidroelectricidad Mendocina S.A. quedará a cargo de la operación del sistema desde el 27 de julio y, como máximo, hasta el 31 de diciembre de 2026 o hasta que el nuevo concesionario tome posesión de los activos. Durante ese período, la Secretaría de Energía ejercerá el rol de autoridad de aplicación y supervisará el cumplimiento de las obligaciones previstas.

La decisión se produce luego del vencimiento de las concesiones nacionales y provinciales y en un contexto marcado por la emergencia que atraviesa el complejo hidroeléctrico, especialmente tras el aluvión registrado en enero de 2025, que dejó fuera de servicio las centrales Nihuil II y III. El Ejecutivo argumentó que resulta necesario garantizar una transición ordenada para asegurar la continuidad del suministro eléctrico y la seguridad de la infraestructura.