Crece el PBI, pero no todos ganan: la advertencia del mercado sobre la economía

La City está en alerta. La poca reacción de la economía real está ahora en la mira de los analistas y asesores financieros del mercado de capitales, y se analiza seriamente si la falta de reacción de los sectores más importantes de la industria, el comercio y la construcción no responde. Y que esta falta de conexión en la reacción positiva con los sectores más expansivos de la economía en la actualidad (oil & gas y el agro) no pueda consolidar un modelo de crecimiento. Esto, teniendo en cuenta que la economía este año crecerá al menos un 3% y que el gobierno de Javier Milei entregará el PBI por arriba de lo recibido.