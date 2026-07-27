Crece el PBI, pero no todos ganan: la advertencia del mercado sobre la economía
Un informe de la consultora 1816 advirtió que, aunque la economía proyecta crecimiento, la industria, la construcción y el comercio todavía muestran dificultades y concentran gran parte del empleo afectado.
La City está en alerta. La poca reacción de la economía real está ahora en la mira de los analistas y asesores financieros del mercado de capitales, y se analiza seriamente si la falta de reacción de los sectores más importantes de la industria, el comercio y la construcción no responde. Y que esta falta de conexión en la reacción positiva con los sectores más expansivos de la economía en la actualidad (oil & gas y el agro) no pueda consolidar un modelo de crecimiento. Esto, teniendo en cuenta que la economía este año crecerá al menos un 3% y que el gobierno de Javier Milei entregará el PBI por arriba de lo recibido.
Pero con más cantidad de personas dentro de los sectores rezagados, o directamente postergados o perdedores. Y que, finalmente, esto termine afectando seriamente las probabilidades políticas de la oposición.
La situación fue analizada este fin de semana por la consultora 1816, una de las más seguidas y escuchadas por el Círculo Rojo. Según el informe distribuido el viernes por la tarde, titulado “Actividad, Reservas y U$S Linked”, el 70% del empleo está dentro de los rubros que viven una caída en la actividad.
Las principales conclusiones del trabajo de 1816 son las siguientes
- El EMAE de mayo (-0,5% mensual desestacionalizado, +0,2% interanual) confirmó que sigue costando consolidar la recuperación de la actividad económica: en los primeros cinco meses del año, la serie de actividad sin estacionalidad se contrajo 1,5% acumulado (mayo versus diciembre), con dos meses de expansión y tres de contracción.
- Más allá de los vaivenes de los indicadores agregados, la economía de Milei continúa mostrando una clara recuperación en forma de K: hay sectores que vuelan y sectores a los que todavía les cuesta traccionar, ya dos años después del piso de actividad de 2024. Mientras que la actividad agropecuaria y el sector energético crecieron 15% y 27% desde nov-23, respectivamente, la industria, la construcción y el comercio todavía están con niveles de actividad inferiores a los del último mes de la era Alberto Fernández.
- Como los sectores perdedores son los principales generadores de empleo directo, el mercado laboral continúa débil (el empleo asalariado privado registrado cayó en abril por decimoprimer mes seguido) y los salarios privados registrados volvieron a descender en mayo, tras el rebote que habían experimentado en abril (ver 2da figura). A dos años y medio del comienzo de la administración Milei, los salarios reales del sector privado registrado siguen 3,6% por debajo de los niveles de nov-23, de acuerdo con el Indec. Pasando a las cuentas externas, luego de las compras récord de dólares del BCRA a mediados de julio, en las últimas cuatro ruedas volvió a moderarse la intervención oficial en el mercado spot (el Central compró US$35 millones por jornada promedio, en línea con el ritmo de fin de junio).