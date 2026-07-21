RIGI: el comité evaluador aprobó el ingreso del proyecto de Pampa Energía en Vaca Muerta

El Comité Evaluador del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones ( RIGI ) aprobó de manera definitiva la adhesión del proyecto Rincón de Aranda , desarrollado por Pampa Energía en Vaca Muerta , una iniciativa que contempla inversiones por US$4.500 millones y que se ubica entre los emprendimientos energéticos más importantes incorporados al régimen de promoción impulsado por el Gobierno nacional.

La decisión llega luego de que, tres semanas atrás, el proyecto recibiera la aprobación preliminar por parte de las autoridades nacionales. La confirmación fue realizada por el ministerio de Economía.

Rincón de Aranda constituye uno de los principales desarrollos de shale oil de Pampa Energía y representa la mayor inversión individual en la historia de la compañía. El plan contempla el desarrollo masivo del bloque ubicado en la ventana petrolera de Vaca Muerta, en la provincia de Neuquén, con una producción estimada de 305 millones de barriles de petróleo durante los 30 años de vida útil del proyecto.

Según estimaciones oficiales, la iniciativa generará alrededor de 800 puestos de trabajo directos y otros 1.000 indirectos durante las distintas etapas de construcción, desarrollo y operación.

Desde el Ministerio de Economía destacaron que el proyecto permitirá exportaciones por aproximadamente US$17.000 millones a lo largo de su vida útil. El ministro Luis Caputo sostuvo que las condiciones creadas por el RIGI posibilitaron que la empresa incrementara en un 50% el nivel de actividad originalmente previsto para el área.

El presidente de Pampa Energía, Marcelo Mindlin, había afirmado cuando el proyecto obtuvo la aprobación preliminar que el ingreso al régimen "es muy importante porque nos permite acelerar las inversiones". Desde la empresa señalaron que el objetivo es desarrollar la porción norte del bloque, acelerar el crecimiento de la producción y prolongar el período de máxima extracción.

Rincón de Aranda ocupa una superficie de 240 kilómetros cuadrados y pasó a integrar el portafolio de Pampa Energía en 2023, tras un intercambio de activos con TotalEnergies. Desde entonces se convirtió en el eje central de la estrategia de crecimiento de la empresa en el negocio del petróleo no convencional.

Actualmente el área produce unos 27.000 barriles diarios y la compañía espera alcanzar cerca de 28.000 barriles diarios durante este año. El objetivo es llegar a una producción estable de 45.000 barriles diarios en 2027, volumen que posicionará al bloque entre los principales desarrollos petroleros operados por compañías privadas en Vaca Muerta.

Para alcanzar esa meta, la empresa mantiene una intensa actividad de perforación. El desarrollo cuenta con diez pads en operación y durante este año prevé incorporar nuevos pozos y completar decenas de etapas de fractura hidráulica para incrementar la producción.

En marzo pasado, Pampa Energía presentó formalmente la solicitud de adhesión al RIGI para financiar la perforación de nuevos pozos y la construcción de la infraestructura necesaria para el desarrollo integral del yacimiento.

La inversión prevista para los dos primeros años asciende a US$1.500 millones, mientras que sólo durante 2026 la empresa desembolsará alrededor de US$770 millones.

"Rincón de Aranda representa actualmente la mayor inversión de desarrollo en un único proyecto en la historia de Pampa", había señalado el CEO de la compañía, Gustavo Mariani, al presentar los resultados del primer trimestre.

Uno de los componentes centrales del proyecto será la construcción de una Planta Central de Tratamiento (CPF) con capacidad para procesar 45.000 barriles diarios de petróleo.

La puesta en marcha de esa instalación está prevista para 2027 y coincidirá con el inicio de operaciones del oleoducto Vaca Muerta Sur, infraestructura estratégica que permitirá ampliar significativamente la capacidad de evacuación del crudo neuquino hacia la costa atlántica para su exportación.

A partir de ese año, Pampa Energía estima que Rincón de Aranda generará exportaciones superiores a US$1.200 millones anuales, contribuyendo al incremento de las ventas externas del complejo hidrocarburífero argentino.

Con una inversión de US$4.500 millones, Rincón de Aranda se incorpora al grupo de los proyectos de mayor envergadura aprobados dentro del RIGI, un régimen que otorga estabilidad tributaria, aduanera y cambiaria por 30 años a inversiones superiores a US$200 millones.