El boom de Vaca Muerta ya explica un superávit energético de U$S7 mil millones

La balanza comercial energética de Argentina marcó un récord histórico con un superávit superior a los US$6.987 millones entre enero y junio de 2026, el mayor registro para un primer semestre, según reveló un informe de la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR). El boom de Vaca Muerta ya explica más del 68% del petróleo y el 67% del gas producido en el país.

El reporte reflejó que la cifra alcanzada representa un crecimiento del 87% respecto al mismo periodo del año anterior, y más del 70% del mencionado avance exportador se explica por el alza de la producción.

En este sentido, puntualizó que el salto exportador está impulsado principalmente por el desarrollo de la cuenca neuquina, precisando que la producción no convencional de Vaca Muerta ya explica más del 68% del petróleo y el 67% del gas producido en el país en lo que va del año.

Con este panorama, la BCR afirmó que “proyectamos para este año un crecimiento del 16% en la extracción de petróleo del país, lo que llevaría a la mayor producción petrolera de la historia argentina y rompería el máximo productivo de 1998”.

En lo que va del año, el 79% de la suba exportadora se explica por mayores cantidades enviadas al exterior, mientras que el 21% restante responde al alza de los precios internacionales derivada de la volatilidad geopolítica, marcada por el conflicto entre Estados Unidos e Irán y el cierre temporal del Estrecho de Ormuz.

El superávit energético impulsa las exportaciones

El desempeño del sector ha llevado a que las ventas externas de combustibles y energía alcancen los US$8.118 millones, un incremento del 52% interanual. Actualmente, la energía representa más del 15% del total de las exportaciones argentinas, una participación que no se veía desde hace dos décadas.

En contrapartida, las importaciones de combustibles y lubricantes han caído un 29%, ubicándose en niveles mínimos no registrados desde 2007. La incidencia de la energía en el total de las compras al exterior es de apenas el 3%, la cifra más baja desde 1999.

Al estimar la evolución en los próximos meses, el informe proyectó que al cierre del año, “las exportaciones de combustibles y energía podrían superar los US$14.400 millones” y calculó que “la balanza energética del 2026 podría marcar un récord histórico y superar los US$12.000 millones”.

En paralelo, hizo referencia al potencial que puede aportar las mejoras en infraestructura. Al respecto, puntualizó que en noviembre se espera la puesta en marcha del oleoducto VMOS (que conecta Allen con Punta Colorada), el cual permitirá evacuar inicialmente 190.000 barriles adicionales por día.

¿Cómo impactará la infraestructura en las exportaciones?

En este marco, desde la BCR estimaron que con la plena operatividad de los nuevos proyectos de infraestructura aprobados bajo el marco del RIGI, las exportaciones de energía podrían escalar por encima de los US$18.500 millones el próximo año.