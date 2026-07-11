La tecnología no cambia empresas, cambia la forma en que los líderes toman decisiones

Durante mucho tiempo pensamos que innovar era incorporar la última tecnología disponible. Hoy estoy convencida de que el verdadero cambio ocurre mucho antes: cuando los líderes modifican la forma en que observan el mundo y toman decisiones .

La inteligencia artificial, la automatización, la robótica y el análisis de datos están transformando industrias enteras. Sin embargo, esas herramientas, por sí solas, no garantizan mejores empresas . La diferencia sigue estando en las personas que deciden cómo utilizarlas, con qué propósito y qué lugar ocupan dentro de una estrategia de largo plazo.

Hace unas semanas participé de una experiencia junto a empresarios de distintos sectores que me permitió conocer de cerca organizaciones que ya están trabajando sobre los desafíos de la próxima década. Más allá del impacto que generan los avances tecnológicos , lo que realmente me llamó la atención fue otra cosa: la capacidad de planificar con una mirada que trasciende la urgencia cotidiana.

En América Latina solemos estar condicionados por el contexto. Inflación, cambios regulatorios, incertidumbre económica y prioridades que se modifican constantemente hacen que muchas veces los líderes terminemos gestionando el presente sin tiempo para construir el futuro.

Pero justamente por eso, desarrollar una visión estratégica dejó de ser una ventaja competitiva para convertirse en una necesidad. La tecnología avanza a una velocidad extraordinaria. En salud, por ejemplo, ya convivimos con inteligencia artificial aplicada al diagnóstico, dispositivos inteligentes que permiten monitorear pacientes a distancia, robots que colaboran en procedimientos médicos y herramientas capaces de anticipar riesgos antes de que aparezcan los síntomas.

El desafío ya no pasa por preguntarnos si estas innovaciones llegarán, sino por decidir cómo prepararnos para incorporarlas de manera responsable y generar un verdadero impacto en la calidad de atención.

Durante mucho tiempo pensamos que innovar era incorporar la última tecnología disponible. Archivo.

En la empresa vivimos esa transformación todos los días. Analizamos permanentemente nuevas soluciones que permitan responder más rápido, optimizar recursos y ofrecer una atención cada vez más eficiente. Pero también aprendimos que ninguna innovación genera valor si la organización, sus procesos y sus equipos no están preparados para adoptarla.

Muchas veces asociamos la innovación con grandes inversiones. Sin embargo, las organizaciones que logran transformarse no son necesariamente las que más recursos tienen, sino aquellas que desarrollan una cultura capaz de cuestionar lo establecido, aprender de manera continua y sostener una visión incluso cuando los resultados no aparecen de inmediato.

Herramientas tecnológicas

A veces asociamos la innovación con grandes inversiones. También confirmé algo que considero fundamental: ningún líder puede anticipar el futuro en soledad. Escuchar experiencias de empresarios de otras industrias, compartir desafíos y conocer cómo resuelven problemas completamente distintos amplía la perspectiva y permite encontrar respuestas que difícilmente surgirían dentro de una misma organización.

La innovación muchas veces nace en una conversación. Vivimos un momento en el que resulta fácil quedar deslumbrados por cada nueva herramienta tecnológica que aparece. Pero el verdadero diferencial seguirá estando en la calidad de las decisiones humanas.

La inteligencia artificial podrá procesar millones de datos en segundos; lo que todavía no puede hacer es definir un propósito, construir confianza, inspirar equipos o sostener una visión en medio de la incertidumbre. La tecnología seguirá evolucionando a un ritmo cada vez mayor.

La pregunta ya no es si nuestras empresas podrán acceder a ella. La verdadera pregunta es si nosotros, como líderes, estamos preparados para cambiar nuestra forma de pensar, de aprender y de decidir.

Porque, al final, la transformación digital no comienza con una máquina. Comienza con una decisión.

* Mariela Waisbord, CEO de Vittal.