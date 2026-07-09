Apareció el primer robot humanoide en el Mundial de fútbol

Nada opaca a Messi en su camino de gloria en la historia del fútbol y del deporte pero algunos hitos de la tecnología que han sucedido sorprenden en el Mundial con la presentación de Atlas, uno de los robots humanoides bajo desarrollo de la coreana Hyundai.

No hace mucho, en los entretiempos de los partidos de fútbol se ponía en valor a futbolistas que asomaban como promesas. Lo hizo Maradona. Hoy invitan a un robot humanoide. No hace mucho, en los entretiempos de los partidos de fútbol se ponía en valor a futbolistas que asomaban como promesas. Lo hizo Maradona. Hoy invitan a un robot humanoide.

Por qué es la primera integración robótica en un entorno de partido de fútbol por la Copa del Mundo en vivo. Qué buena pregunta y qué oportuna su presentación.

Debutó en el escenario que concita la máxima atención del planeta para un hecho deportivo.

Entre los modelos de robots humanoides el llamado Atlas fue protagonista hace pocos días de un despliegue histórico durante la Copa Mundial de la FIFA . Allí tuvo tiempo para demostrar el avance de la robótica en este mundo.

Lo cierto es que Atlas irrumpió durante el partido de octavos de final jugado en el Estadio de Nueva York/Nueva Jersey, la mejor plataforma para presentar a Hyundai como el socio oficial de robótica del torneo de FIFA.

En el entretiempo del partido Atlas apareció en la cancha por el mismo túnel que transitan los jugadores. En el entretiempo del partido Atlas apareció en la cancha por el mismo túnel que transitan los jugadores.

Y de inmediato ante la sorpresa del público imitó el festejo de goles de cracks del deporte en actividad, como Harry Kane, Erling Haaland, Matheus Cunha y Son Heung-min. Los testigos afirman que este robot humanoide mostró gran movilidad y expresividad.

Robot

Luego de la perfomance el robot esperó el reinicio del partido y le entregó la pelota al árbitro con asombrosa precisión y manteniendo el control de su autonomía. El debut del robot Atlas lució movimientos altamente coordinados y fiabilidad en el entorno real.

Este presentación siguió a la perfección las capacidades robóticas básicas aunque adaptadas al escenario.

- Tecnología de reorientación. En buen español es la "traducción" y adaptación robóticas de los movimientos humanos, como las celebraciones y los gestos futbolísticos.

- Aprendizaje por "refuerzo". Es la denominación técnica de las simulaciones previas y de entrenamiento para perfeccionar los movimientos.

- Control completo del "cuerpo". Eso permite un movimiento fluido, equilibrado y dinámico.

Estas capacidades permitieron a Atlas realizar tareas cada vez más sofisticadas y entrenadas a las condiciones y entornos cambiantes. Estas capacidades permitieron a Atlas realizar tareas cada vez más sofisticadas y entrenadas a las condiciones y entornos cambiantes.

Mientras escribo este detalle técnico no dejo de pensar en qué pensaría y diría Diego Maradona ante esta nueva escena futbolera.

Tecnología

La integración de Atlas en el entorno del partido en directo transforma las demostraciones conceptuales en un momento real en el escenario del Mundial.

Demuestra cómo la robótica avanzada supera las pruebas para operar en escenarios dinámicos.

¿Qué sucederá luego? Lo que todos tememos: una competencia entre humanos y humanoides. ¿Qué sucederá luego? Lo que todos tememos: una competencia entre humanos y humanoides.

La demostración también indica el horizonte de Hyundai Motor Group: con la robótica avanzada, los coreanos se anotan en una industria que solamente crecerá a niveles impensados en todo el planeta.

Igual sabemos, los argentinos más que nadie, que Messi es inimitable. Y que no es un robot. Tracciona a sangre, una de color celeste y blanca.