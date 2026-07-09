"Jugadores": cómo un tema de Bonnie Tyler llegó a las canchas argentinas y se convirtió en himno de la derrota

La muerte de la cantante galesa reavivó el recuerdo de uno de los cantos más emblemáticos del fútbol argentino. Su clásico "It's a Heartache" fue adaptado por los hinchas y terminó transformándose en el tradicional "Jugadores", un reclamo que resuena desde hace décadas en los estadios.

Bonnie Tyler, la cantante detrás de "Jugadores", y la hinchada de Independiente, una de las últimas en entonarla.

La muerte de la cantante galesa Bonnie Tyler volvió a poner en primer plano una de las canciones más representativas del folclore de las canchas argentinas. Aunque nació como una balada romántica, It's a Heartache encontró una segunda vida en los estadios y se convirtió en uno de los cánticos más populares del fútbol nacional.

La transformación de melodías populares en canciones de tribuna es una tradición que atraviesa generaciones de hinchas. Temas internacionales, éxitos del rock, la cumbia e incluso jingles publicitarios fueron resignificados por el ingenio popular hasta formar parte de la identidad futbolera argentina.

Entre todos ellos, pocos alcanzaron la popularidad de It's a Heartache. El tema, lanzado por Bonnie Tyler a fines de la década de 1970, fue adaptado con una letra completamente distinta y pasó a sonar en prácticamente todas las canchas del país.

Cómo nació el canto "Jugadores" La versión futbolera conserva únicamente la melodía original. En lugar de hablar de un desamor, los hinchas la transformaron en un mensaje de protesta dirigido a su propio equipo cuando no demuestra un buen rendimiento.

La letra dice: "Jugadores... la con*** de su madre, a ver si ponen huev**, que no juegan con nadie".