Invierno y niños: las claves para prevenir enfermedades respiratorias y fortalecer su salud
Además de las vacunas y la higiene, los especialistas destacan la importancia de los hábitos saludables para fortalecer las defensas infantiles.
Con la llegada del invierno aumentan las infecciones respiratorias en los niños y las consultas pediátricas vuelven a intensificarse. Virus como el sincicial respiratorio (VSR), la influenza, los adenovirus, el parainfluenza y los rinovirus circulan con mayor frecuencia durante los meses de bajas temperaturas, lo que obliga a reforzar las medidas de cuidado tanto en los hogares como en las escuelas.
Desde Espacio Consciente Pediátrico sostenemos que la prevención no debe limitarse a evitar los contagios. Además de la vacunación, el lavado frecuente de manos, la ventilación de los ambientes y el aislamiento cuando corresponde, remarcan que construir salud implica fomentar hábitos cotidianos como una alimentación equilibrada, un buen descanso, la actividad física, el juego y vínculos familiares seguros que favorezcan el bienestar físico y emocional.
Las medidas que son fundamentales durante el invierno
Los especialistas recomiendan mantener al día el calendario de vacunación, evitar la exposición al humo del tabaco, cubrirse al toser o estornudar y consultar al pediatra ante síntomas respiratorios o signos de alarma. También subrayan la importancia de respetar el reposo y los tiempos de aislamiento cuando un niño está enfermo, así como recibir la indicación médica antes de regresar al jardín o la escuela, para reducir el riesgo de nuevos contagios.
Para los profesionales, cuidar a los niños durante el invierno no significa vivir con temor a los virus, sino crear las condiciones para que crezcan sanos. Una vacuna aplicada a tiempo, una alimentación saludable, un descanso adecuado, menos tiempo frente a las pantallas y un entorno afectivo que acompañe son herramientas que fortalecen su desarrollo y ayudan a atravesar la temporada con mayor bienestar y mejores defensas.
* Lic. Erica Miretti. Psicóloga , docente Neuropsicoeducadora.
* Equipo de Espacio Consciente Pediátrico.