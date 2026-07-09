Invierno y niños: las claves para prevenir enfermedades respiratorias y fortalecer su salud

Además de las vacunas y la higiene, los especialistas destacan la importancia de los hábitos saludables para fortalecer las defensas infantiles.

Cuidar a los niños durante el invierno no significa vivir con temor a los virus, sino crear las condiciones para que crezcan sanos.

Con la llegada del invierno aumentan las infecciones respiratorias en los niños y las consultas pediátricas vuelven a intensificarse. Virus como el sincicial respiratorio (VSR), la influenza, los adenovirus, el parainfluenza y los rinovirus circulan con mayor frecuencia durante los meses de bajas temperaturas, lo que obliga a reforzar las medidas de cuidado tanto en los hogares como en las escuelas.

Desde Espacio Consciente Pediátrico sostenemos que la prevención no debe limitarse a evitar los contagios. Además de la vacunación, el lavado frecuente de manos, la ventilación de los ambientes y el aislamiento cuando corresponde, remarcan que construir salud implica fomentar hábitos cotidianos como una alimentación equilibrada, un buen descanso, la actividad física, el juego y vínculos familiares seguros que favorezcan el bienestar físico y emocional.

Con la llegada del invierno aumentan las infecciones respiratorias en los niños. Archivo. Las medidas que son fundamentales durante el invierno Los especialistas recomiendan mantener al día el calendario de vacunación, evitar la exposición al humo del tabaco, cubrirse al toser o estornudar y consultar al pediatra ante síntomas respiratorios o signos de alarma. También subrayan la importancia de respetar el reposo y los tiempos de aislamiento cuando un niño está enfermo, así como recibir la indicación médica antes de regresar al jardín o la escuela, para reducir el riesgo de nuevos contagios.

Para los profesionales, cuidar a los niños durante el invierno no significa vivir con temor a los virus, sino crear las condiciones para que crezcan sanos. Una vacuna aplicada a tiempo, una alimentación saludable, un descanso adecuado, menos tiempo frente a las pantallas y un entorno afectivo que acompañe son herramientas que fortalecen su desarrollo y ayudan a atravesar la temporada con mayor bienestar y mejores defensas.

* Lic. Erica Miretti. Psicóloga , docente Neuropsicoeducadora.