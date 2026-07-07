Banco Nación ofrece cuotas y descuentos para viajar en vacaciones de invierno

Las vacaciones de invierno llegan con una pregunta repetida en muchas familias: cómo viajar sin que el presupuesto se dispare. En ese escenario, Banco Nación activó una batería de beneficios para clientes que planean escapadas, viajes al interior del país, reservas de hotel, alquiler de autos o actividades turísticas durante julio.

La propuesta combina financiación, descuentos y reintegros en distintos rubros vinculados al turismo. Según la información publicada por la entidad, BNA Viajes mantiene durante julio una promoción para vuelos, paquetes, hoteles y alquiler de autos en hasta 9 cuotas sin interés, válida para compras realizadas con tarjetas de crédito Visa y Mastercard del Banco Nación a través de BNA+ MODO.

El paquete de promociones incluye opciones para quienes buscan organizar un viaje completo y también para quienes prefieren resolver solo una parte de la escapada. En la plataforma BNA Viajes se pueden encontrar paquetes, alojamientos, vuelos nacionales e internacionales, actividades y excursiones, con precios que varían según fecha, destino, disponibilidad y condiciones de cada prestador. La propia plataforma aclara que los valores pueden no estar actualizados porque se calculan según búsquedas realizadas por otros usuarios.

En paralelo, Banco Nación sostiene su programa de beneficios turísticos con comercios adheridos bajo el esquema Viajá+. La página oficial del banco incluye categorías como hotelería, alojamientos, balnearios, agencias de viaje, entretenimiento y turismo estudiantil, y recomienda contactar al comercio antes de aceptar una oferta para confirmar disponibilidad y condiciones.

Uno de los puntos de mayor atractivo para la temporada es Mendoza, especialmente para quienes miran la nieve como destino posible . Entre los beneficios difundidos para vacaciones de invierno aparecen promociones en Las Leñas, con financiación en hoteles, actividades, rental de equipos, escuela de esquí, medios de elevación e indumentaria. La información publicada por Semana Nación marca beneficios para Las Leñas con descuento y cuotas sin interés, sujetos a comercios adheridos y condiciones de pago.

El esquema también alcanza a otros consumos ligados al viaje. En los beneficios turísticos presentados por Banco Nación se mencionan opciones en hotelería, hosterías, gastronomía, productos regionales, pasajes nacionales, alquiler de autos y agencias de turismo. En algunos casos, los descuentos se aplican con MODO desde la app BNA+ y con topes de devolución, por lo que conviene revisar la letra chica antes de comprar.

Viajes de egresados y compras en free shops

Otra línea apunta a los viajes de egresados de estudiantes de primaria y secundaria. La Secretaría de Turismo y Ambiente y Banco Nación lanzaron financiamiento para turismo estudiantil dentro de Argentina, con tarjeta de crédito del banco en 3, 6, 12 o 18 cuotas sin interés. También se habilitó la posibilidad de acceder a un préstamo personal de hasta $5 millones, con aprobación mediante BNA+.

A ese mapa se suman descuentos en free shops y otros servicios turísticos informados en la nota original, con beneficios que varían según aeropuerto, tipo de tarjeta y rubro. La clave, en todos los casos, es verificar si la compra debe hacerse por BNA+ MODO, con tarjeta de crédito Visa o Mastercard del banco, en canales oficiales o en comercios adheridos. En vacaciones, la diferencia entre aprovechar o perder una promoción suele estar en ese detalle: mirar fecha, tope, medio de pago y condiciones antes de cerrar la reserva.