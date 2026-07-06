Morosidad y deuda: el plan del Banco Nación para quienes cobren allí su sueldo

El Banco Nación lanzó una nueva medida para que sus clientes puedan regularizar sus deudas, aún teniéndolas en otros bancos. De qué se trata el nuevo anuncio.

El Banco Nación lanzó una nueva línea de consolidación de deudas en UVA que permite unificar todas las obligaciones que los clientes registran en el sistema financiero, cobrando su sueldo tanto en el BNA como en otras entidades, en un solo préstamo con cuotas mensuales.

La línea ofrece montos de hasta $100 millones, plazos de hasta 10 años (120 meses) y una tasa UVA+12% TNA para deudas desde 30 a 90 días de atraso y de UVA+14% TNA para deudas con más de 90 días de atraso en situación irregular, con una relación cuota-ingreso de hasta el 25%. Está destinada a clientes que perciben sus haberes en el Banco o que trasladen su acreditación a la entidad.

La nueva medida del Banco Nación La nueva herramienta permite reunir deudas en situación regular o irregular no judicializada en un solo préstamo, promoviendo una gestión más ordenada y previsible de las obligaciones asumidas. El otorgamiento estará sujeto, en todos los casos, al análisis crediticio correspondiente y estará operativo desde el próximo miércoles 8 de julio.

A modo de ejemplo: un cliente que actualmente está pagando por mes $619.000 por todas sus obligaciones, podrá consolidarlas y pasar a pagar una primera cuota de $186.535, incluyendo la tasa y la cobertura CER CVS. Lo que representaría un ahorro mensual de $432.465.

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