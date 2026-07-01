El dólar volvió a subir en el primer día de julio y rompió la barrera de los $1.500

El dólar oficial y el dólar blue rompieron definitivamente el techo de los $1.500 y se posan en su valor más alto desde 2025.

Luego de cerrar un mes de junio con incesantes subas y aumentos, el dólar volvió a comportarse de la misma manera en el arranque de julio. El primer día del séptimo mes del año trajo incrementos y movimientos durante la mañana y el mediodía en los mercados internacionales. Así quedaron las cotizaciones.

El dólar oficial, en concreto, cerró este miércoles 1 de julio a $1460 para la compra y $1510 para la venta. Se trata de una suba de $10 respecto del cierre del pasado martes en el sector minorista en las pantallas del Banco Nación.

El dólar registró en junio la suba más alta de los últimos meses y cerró el martes en $1500. Sin embargo, en la primera rueda del nuevo mes se vio un primer incremento de $5 en la apertura y luego, al mediodía, otra suba de $5 que redondeó un aumento del 0,69% en la jornada.

A su vez, se trata del valor más alto que tiene la moneda estadounidense desde noviembre de 2025.

El dólar blue hoy En la primera rueda cambiaria de julio, el dólar blue cerró este miércoles a $1505 para la compra y $1525 para la venta. Se trata de un incremento de $10 en el paralelo respecto del cierre del día martes.