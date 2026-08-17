Carlos Melconian alertó sobre el dólar y lanzó una advertencia al Gobierno: "Entró en un callejón complicado"

El economista y expresidente del Banco Nación Carlos Melconian se refirió al dólar y cuestionó el nivel actual del tipo de cambio. Además, advirtió que el programa económico se encuentra en un "callejón complicado".

En una entrevista con radio Splendid, Melconian fue consultado por el debate entre economistas que plantean la necesidad de un dólar más alto y quienes respaldan el actual esquema cambiario. En esa línea, aseguró que existe una “apreciación inadecuada” del peso.

"Mientras se dan las reformas de largo plazo no les metás a los empresarios la tenaza del tipo de cambio, porque vas a mandar a la quiebra a la mitad de la Argentina. En este escenario de gran recesión hay que ayudarlos con el tipo de cambio, porque los costos en dólares en la Argentina son asfixiantes”, agregó.

"Ahora entró en un callejón complicado donde no tiene reservas, tiene que comprar dólares, tiene que reactivar la economía y tiene que colapsar la inflación. Las cuatro cosas juntas no va a poder, va a tener que elegir", señaló.

Sobre la evolución de los precios, el economista apuntó: "La inflación está en 25, 30% anual después podemos ver si es la canasta, los regulados, los estacionales, la núcleo todo eso es anécdota. Pero acá tenemos superávit fiscal, seca monetaria y estabilidad cambiaria forzada y le cuesta la expectativa, la inercialidad".

También, analizó la heterogeneidad de la economía. "El segmento ganador es 20 % y el muy perdedor es 50 y el neutro es 30 por ciento. Pero los del 50% están muy hundidos. Hoy eso es vox populi. Esto no es dual ni una K simétrica, Es 20% bien y 50% enterrado", señaló.

Elecciones

Por otro lado, Melconian se refirió al votante del Gobierno que capaz ahora pueda quitarle el apoyo. “El 40% que te dio apoyo en la segunda vuelta, que no quiere un extremo ni el otro, el que perdió la esperanza, ¿adónde va?”, planteó.

Consultado sobre una eventual candidatura presidencial de cara a las elecciones de 2027, el economista respondió entre risas: “Ponele”.