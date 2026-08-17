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ARCA pone la lupa en las transferencias: desde qué monto se informan

Los controles de ARCA sobre transferencias, extracciones y saldos bancarios buscan prevenir la evasión fiscal.

MDZ Dinero

ARCA controla las operaciones que superan determinados límites.

ARCA controla las operaciones que superan determinados límites.

Prensa ARCA

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) establece límites para las transferencias de dinero entre personas físicas o jurídicas, a partir de los cuales puede solicitarse documentación o información adicional para justificar el origen y destino de los fondos.

Además de establecer límites para las transferencias y acreditaciones en bancos y billeteras virtuales, el organismo recaudador también pone la lupa sobre extracciones en efectivo, saldos al cierre de cada mes, plazos fijos y otras operaciones. Estos controles buscan detectar posibles inconsistencias o maniobras de evasión fiscal.

Límites establecidos por ARCA

Para las transferencias y acreditaciones realizadas en bancos y billeteras virtuales, el límite es de $50.000.000 para personas físicas y $30.000.000 para personas jurídicas. En el caso de las extracciones en efectivo, el monto máximo establecido es de $10.000.000, tanto para personas físicas como jurídicas.

En cuanto a los saldos al cierre de cada mes en cuentas bancarias y billeteras virtuales, el límite es de $50.000.000 para personas físicas y $30.000.000 para personas jurídicas. Para los plazos fijos, en tanto, el umbral se ubica en $100.000.000 para personas físicas y $30.000.000 para personas jurídicas.

También existen límites para otras operaciones. En el caso de las compras como consumidor final, el monto establecido es de hasta $10.000.000, tanto para personas físicas como jurídicas. Por otro lado, para los pagos realizados, el límite es de $50.000.000 para personas físicas y de $30.000.000 para personas jurídicas.

Los movimientos de dinero pueden requerir documentaci&oacute;n para justificar su origen. Foto:Shutterstock

Los movimientos de dinero pueden requerir documentación para justificar su origen. Foto:Shutterstock

Qué documentación puede solicitar ARCA

En caso de superar estos límites, el organismo puede solicitar documentación e información que permita justificar el origen de los fondos. Por este motivo, es recomendable contar con comprobantes que respalden las operaciones y los ingresos declarados.

Entre la documentación que puede servir para justificar los movimientos se encuentran recibos de sueldo, comprobantes de jubilaciones o pensiones, facturas emitidas y comprobantes de compra o venta de bienes, entre otros documentos que permitan acreditar de dónde proviene el dinero.

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