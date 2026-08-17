ARCA pone la lupa en las transferencias: desde qué monto se informan

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) establece límites para las transferencias de dinero entre personas físicas o jurídicas, a partir de los cuales puede solicitarse documentación o información adicional para justificar el origen y destino de los fondos.

Además de establecer límites para las transferencias y acreditaciones en bancos y billeteras virtuales, el organismo recaudador también pone la lupa sobre extracciones en efectivo, saldos al cierre de cada mes, plazos fijos y otras operaciones. Estos controles buscan detectar posibles inconsistencias o maniobras de evasión fiscal.

Límites establecidos por ARCA Para las transferencias y acreditaciones realizadas en bancos y billeteras virtuales, el límite es de $50.000.000 para personas físicas y $30.000.000 para personas jurídicas. En el caso de las extracciones en efectivo, el monto máximo establecido es de $10.000.000, tanto para personas físicas como jurídicas.

En cuanto a los saldos al cierre de cada mes en cuentas bancarias y billeteras virtuales, el límite es de $50.000.000 para personas físicas y $30.000.000 para personas jurídicas. Para los plazos fijos, en tanto, el umbral se ubica en $100.000.000 para personas físicas y $30.000.000 para personas jurídicas.

También existen límites para otras operaciones. En el caso de las compras como consumidor final, el monto establecido es de hasta $10.000.000, tanto para personas físicas como jurídicas. Por otro lado, para los pagos realizados, el límite es de $50.000.000 para personas físicas y de $30.000.000 para personas jurídicas.