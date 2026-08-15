ARCA: alertan por una nueva estafa digital y explican cómo protegerse

Los correos falsos simulan ser comunicaciones oficiales de ARCA y solicitan pagos o información personal, lo que constituye una estafa virtual.

En un contexto creciente de estafas virtuales, la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) lanzó una publicación en redes sociales alertando a los contribuyentes por una nueva modalidad donde se intenta obtener datos sensibles vinculados a compras en el exterior.

Según informó el organismo, la estafa intenta realizarse a través de correos electrónicos que simulan ser comunicaciones oficiales para solicitar pagos o datos personales y bancarios. Desde ARCA remarcaron que nunca solicitan este tipo de información relacionada con encomiendas o envíos internacionales.

Cómo funciona la nueva estafa Este tipo de estafa es conocida como phishing y consiste en que los ciberdelincuentes suplantan la identidad de una empresa, banco u organismo, en este caso ARCA. De esta manera, buscan generar confianza en la víctima para que entregue información personal o bancaria.

En este sentido, el organismo recomienda no abrir ningún enlace, no responder el mensaje y verificar siempre los canales oficiales antes de realizar cualquier acción. También es importante prestar atención a la dirección desde la que llega el correo, ya que puede presentar pequeñas modificaciones para intentar hacerse pasar por una cuenta oficial.

La estafa busca obtener datos personales y bancarios mediante correos electrónicos. Foto: Archivo Cómo identificar un correo falso ARCA detalló algunas situaciones que pueden servir para detectar este tipo de comunicaciones fraudulentas: