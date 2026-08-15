ARCA: alertan por una nueva estafa digital y explican cómo protegerse
Los correos falsos simulan ser comunicaciones oficiales de ARCA y solicitan pagos o información personal, lo que constituye una estafa virtual.
En un contexto creciente de estafas virtuales, la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) lanzó una publicación en redes sociales alertando a los contribuyentes por una nueva modalidad donde se intenta obtener datos sensibles vinculados a compras en el exterior.
Según informó el organismo, la estafa intenta realizarse a través de correos electrónicos que simulan ser comunicaciones oficiales para solicitar pagos o datos personales y bancarios. Desde ARCA remarcaron que nunca solicitan este tipo de información relacionada con encomiendas o envíos internacionales.
Cómo funciona la nueva estafa
Este tipo de estafa es conocida como phishing y consiste en que los ciberdelincuentes suplantan la identidad de una empresa, banco u organismo, en este caso ARCA. De esta manera, buscan generar confianza en la víctima para que entregue información personal o bancaria.
En este sentido, el organismo recomienda no abrir ningún enlace, no responder el mensaje y verificar siempre los canales oficiales antes de realizar cualquier acción. También es importante prestar atención a la dirección desde la que llega el correo, ya que puede presentar pequeñas modificaciones para intentar hacerse pasar por una cuenta oficial.
Cómo identificar un correo falso
ARCA detalló algunas situaciones que pueden servir para detectar este tipo de comunicaciones fraudulentas:
- Dominios similares: la dirección del correo puede imitar el dominio oficial de ARCA (@arca.gob.ar) utilizando letras o números diferentes. Algunos ejemplos son “arc4”, “arrca” o “arcca”.
- Correos de dominios desconocidos: el remitente puede utilizar una cuenta de servicios como Gmail u Outlook, aunque el nombre del correo haga referencia a ARCA.
- Firmas falsas: los correos oficiales de ARCA no están firmados con el nombre particular de un empleado. Por eso, si el mensaje incluye la identidad de un supuesto trabajador del organismo, puede tratarse de una señal de alerta.
- Pedidos de información o dinero: cualquier correo que solicite pagos, datos personales o información relacionada con situaciones judiciales en nombre de ARCA debe ser considerado sospechoso.
Cómo denunciar un posible caso de phishing
Ante cualquier sospecha sobre la autenticidad, el origen o el contenido de un correo electrónico o mensaje relacionado con ARCA, el organismo permite reenviarlo a la casilla [email protected] para su análisis.
Para que el equipo encargado pueda investigar el origen del mensaje, ARCA solicita adjuntar el encabezado completo del correo electrónico y sin modificaciones. De esta manera, se puede realizar un análisis más exhaustivo y determinar de dónde provino la comunicación.