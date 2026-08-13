Facturación electrónica: cómo emitir comprobantes de ARCA desde el celular o la computadora

Los monotributistas cuentan con distintas alternativas para emitir comprobantes electrónicos y registrar sus operaciones de manera digital. La Agencia de Recaudación y Control Aduanero ( ARCA ) permite realizar el trámite desde una computadora o un teléfono celular, según las necesidades de cada contribuyente.

Todos los monotributistas, independientemente de la categoría en la que estén inscriptos , deben emitir comprobantes electrónicos tipo C cuando realizan operaciones con consumidores finales. En el caso de las exportaciones, corresponde utilizar comprobantes de tipo E.

La obligación también alcanza a los contribuyentes del Monotributo Social, quienes pueden utilizar herramientas digitales para registrar sus operaciones sin necesidad de contar con equipamiento adicional.

Antes de emitir el primer comprobante electrónico, es necesario habilitar un punto de venta. Se trata de un código de cuatro o cinco dígitos que identifica el sistema utilizado para generar la documentación fiscal.

Cada modalidad de facturación requiere un punto de venta específico. El trámite se realiza con Clave Fiscal a través del servicio correspondiente de ARCA, donde el contribuyente debe habilitar el punto y asociarlo al sistema de facturación elegido.

Las cuatro opciones disponibles

ARCA ofrece cuatro alternativas principales para emitir comprobantes electrónicos.

1. Facturador simplificado

Es una herramienta online destinada a los monotributistas, incluidos quienes forman parte del Monotributo Social. Permite generar comprobantes desde una computadora o un celular directamente desde el navegador, sin necesidad de instalar programas adicionales.

2. Comprobantes en línea

Se accede mediante Clave Fiscal y permite generar distintos documentos, como facturas, remitos, notas de crédito y notas de débito.

El sistema también permite incorporar los datos del contribuyente a los comprobantes y consultar posteriormente la documentación emitida.

3. Facturador móvil

Es una alternativa pensada específicamente para utilizar desde dispositivos móviles. Permite emitir comprobantes electrónicos y administrar información vinculada con la actividad, como clientes, productos y servicios.

Esta opción está disponible para dispositivos con sistema operativo Android.

4. Controlador fiscal de nueva tecnología

Los contribuyentes que necesitan una solución específica para un mayor volumen de operaciones también pueden utilizar un controlador fiscal homologado por ARCA.

El equipo debe ser habilitado y configurado por un técnico autorizado por el proveedor. Posteriormente, el contribuyente debe realizar la correspondiente declaración mediante el servicio de ARCA destinado a la gestión de controladores fiscales.

La alternativa depende del tipo de actividad y de la cantidad de operaciones que realiza cada contribuyente. Para un trabajador independiente con pocas facturas, una herramienta online puede resultar suficiente. En cambio, un comercio con mayor movimiento puede necesitar una solución que permita administrar clientes, productos y comprobantes de manera más amplia.