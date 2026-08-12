ARCA extendió el plazo para presentar la declaración jurada de Ganancias: quiénes están alcanzados

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero ( ARCA ) extendió el plazo para presentar la declaración jurada del Impuesto a las Ganancias correspondiente al período fiscal 2025. La medida alcanza a personas humanas y sucesiones indivisas y establece una nueva fecha límite.

La modificación quedó formalizada mediante la Resolución General 5876/2026 y establece que la declaración jurada puede presentarse hasta el jueves 27 de agosto de 2026, inclusive. Sin embargo, esta extensión no alcanza al pago del saldo resultante del impuesto, cuyo vencimiento fue el 27 de julio pasado.

La medida alcanza a las personas humanas y sucesiones indivisas comprendidas en las normas que regulan la determinación y el ingreso del Impuesto a las Ganancias.

El 27 de agosto será la fecha clave para cumplir con la declaración jurada de Ganancias 2025 ante ARCA. Foto: NA

La prórroga incluye tanto a los contribuyentes que se encuentran bajo el régimen general como a quienes están adheridos al Régimen de Declaración Jurada Simplificada. En estos casos, la presentación correspondiente al período fiscal 2025 podrá realizarse hasta el 27 de agosto.

La resolución también modificó, de manera excepcional, el vencimiento del primer anticipo del Impuesto a las Ganancias correspondiente al período fiscal 2026. Este pago, que originalmente debía realizarse en agosto, podrá efectuarse en septiembre.

La nueva fecha dependerá de la terminación de la CUIT del contribuyente:

CUIT terminada en 0, 1, 2 y 3: 14 de septiembre de 2026.

CUIT terminada en 4, 5 y 6: 15 de septiembre de 2026.

CUIT terminada en 7, 8 y 9: 16 de septiembre de 2026.

Según explicó ARCA en los considerandos de la resolución, esta modificación está vinculada con la forma en que se calculan los anticipos, ya que estos se determinan tomando como base el impuesto correspondiente al período fiscal anterior. Por eso, el organismo consideró necesario otorgar más tiempo para el ingreso del primer anticipo de 2026.

Qué pasa con Bienes Personales

La prórroga establecida por ARCA para Ganancias no modifica el vencimiento de Bienes Personales. Para las personas humanas y sucesiones indivisas alcanzadas, la presentación de la declaración jurada y, cuando corresponda, el pago del saldo correspondiente al período fiscal 2025 mantuvo como fecha límite el 27 de julio de 2026.