Anses: qué grupos cobran el bono de $70.000 en agosto

Anses aplica un aumento del 1,89% para jubilados y pensionados en agosto, y además otorga un bono extraordinario de $70.000.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) aplica en agosto un aumento del 1,89% para jubilados, pensionados y beneficiarios de asignaciones. Además, algunos titulares de prestaciones previsionales reciben un bono extraordinario de $70.000.

El refuerzo es otorgado por el Gobierno nacional a través de Anses y busca complementar los haberes de los jubilados y pensionados que cobran los montos más bajos.

La jubilación mínima se ubica en $419.817,12. Foto: Télam Quiénes cobran el bono de $70.000 en agosto No todos los jubilados y pensionados acceden al bono extraordinario. En agosto, el refuerzo alcanza a tres grupos de beneficiarios:

Jubilados y pensionados que cobran el haber mínimo del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA).

Titulares de Pensiones No Contributivas (PNC), de acuerdo con las condiciones de cada prestación.

Titulares de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM). Bono proporcional: cómo se calcula para quienes cobran más de la mínima Con el aumento por movilidad aplicado por Anses, el haber mínimo quedó establecido en $419.775. Quienes cobran ese monto reciben el bono completo de $70.000, por lo que en agosto perciben un total de $489.775.

En cambio, los jubilados y pensionados que tienen un haber superior a la mínima reciben un bono proporcional, que se calcula de manera que el ingreso total no supere los $489.775. Por ejemplo, una persona que cobra $450.000 recibe un refuerzo de $39.775, mientras que quien tiene un haber de $480.000 percibe un bono de $9.775.