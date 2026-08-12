Anses: qué grupos cobran el bono de $70.000 en agosto
Anses aplica un aumento del 1,89% para jubilados y pensionados en agosto, y además otorga un bono extraordinario de $70.000.
La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) aplica en agosto un aumento del 1,89% para jubilados, pensionados y beneficiarios de asignaciones. Además, algunos titulares de prestaciones previsionales reciben un bono extraordinario de $70.000.
El refuerzo es otorgado por el Gobierno nacional a través de Anses y busca complementar los haberes de los jubilados y pensionados que cobran los montos más bajos.
Quiénes cobran el bono de $70.000 en agosto
No todos los jubilados y pensionados acceden al bono extraordinario. En agosto, el refuerzo alcanza a tres grupos de beneficiarios:
- Jubilados y pensionados que cobran el haber mínimo del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA).
- Titulares de Pensiones No Contributivas (PNC), de acuerdo con las condiciones de cada prestación.
- Titulares de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM).
Bono proporcional: cómo se calcula para quienes cobran más de la mínima
Con el aumento por movilidad aplicado por Anses, el haber mínimo quedó establecido en $419.775. Quienes cobran ese monto reciben el bono completo de $70.000, por lo que en agosto perciben un total de $489.775.
En cambio, los jubilados y pensionados que tienen un haber superior a la mínima reciben un bono proporcional, que se calcula de manera que el ingreso total no supere los $489.775. Por ejemplo, una persona que cobra $450.000 recibe un refuerzo de $39.775, mientras que quien tiene un haber de $480.000 percibe un bono de $9.775.
De esta manera, el refuerzo alcanza a quienes tienen haberes de hasta $489.775. A partir de ese monto, el beneficiario deja de recibir el bono extraordinario, ya que su ingreso previsional supera el límite establecido para acceder a este complemento durante agosto.