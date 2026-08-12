Plazo fijo: banco por banco, las tasas del 12 de agosto de 2026

El plazo fijo presenta tasas que van del 16% al 22,25%, reflejando la libre elección de rendimientos por parte de cada entidad bancaria.

Conocer las tasas de interés del plazo fijo es útil para aquellos ahorristas que deciden elegirlo entre las diferentes herramientas de ahorro en pesos. Los rendimientos varían dependiendo de la entidad elegida, del método y también del plazo de tiempo.

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) mantiene actualizada una tabla donde los diferentes bancos informan sus movimientos en las tasas. Para este 12 de agosto, podemos observar que las tasas van desde el 16% en bancos con mayor volumen de depósitos hasta 22,25% en entidades más pequeñas.

Esta diferencia en las tasas de interés se da porque cada banco elige su rendimiento y ya no es regulada por el BCRA desde el año 2024. Por lo que la ganancia queda a criterio de cada entidad.