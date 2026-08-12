Plazo fijo: banco por banco, las tasas del 12 de agosto de 2026
El plazo fijo presenta tasas que van del 16% al 22,25%, reflejando la libre elección de rendimientos por parte de cada entidad bancaria.
Conocer las tasas de interés del plazo fijo es útil para aquellos ahorristas que deciden elegirlo entre las diferentes herramientas de ahorro en pesos. Los rendimientos varían dependiendo de la entidad elegida, del método y también del plazo de tiempo.
El Banco Central de la República Argentina (BCRA) mantiene actualizada una tabla donde los diferentes bancos informan sus movimientos en las tasas. Para este 12 de agosto, podemos observar que las tasas van desde el 16% en bancos con mayor volumen de depósitos hasta 22,25% en entidades más pequeñas.
Esta diferencia en las tasas de interés se da porque cada banco elige su rendimiento y ya no es regulada por el BCRA desde el año 2024. Por lo que la ganancia queda a criterio de cada entidad.
Las tasas de interés de los bancos con mayor volumen de depósitos
- Banco Nación: 19%
- Banco Galicia: 17,5%
- Banco BBVA: 18,25%
- Banco Santander: 16%
- Banco Provincia: 19,5%
- Banco Macro: 18,5%
- Banco ICBC: 17,7%
- Banco Ciudad: 17%
- Banco Patagonia: 16%
- Banco Credicoop: 17,5%
Otros bancos con plazo fijo para no clientes
- Banco BICA S.A.: 22%
- Banco CMF S.A.: 22%
- Banco Comafi Sociedad Anónima: 18%
- Banco de Comercio: 19%
- Banco de Formosa: 18,5%
- Banco de Córdoba: 20,75%
- Banco del Chubut: 18,5%
- Banco del Sol: 21%
- Banco Dino S.A.: 20%
- Banco Hipotecario: 17%
- Banco Julio Sociedad Anónima: 19%
- Banco Mariva: 22%
- Banco Masventas S.A.: 19%
- Banco Meridian: 22,25%
- Banco Provincia de Tierra del Fuego: 19%
- Banco Voii S.A.: 21,75%
- Bibank S.A.: 21,5%
- Crédito Regional Compañía Financiera: 22,25%
- Reba: 22%
- Banco Columbia: 22%
¿Conviene invertir en un plazo fijo?
Diferentes entidades financieras recomiendan utilizar el plazo fijo como parte de una estrategia para diversificar los ahorros. Esto consiste en distribuir el dinero entre diferentes activos para equilibrar el riesgo y el rendimiento. En este sentido, el plazo fijo puede ser una buena herramienta para quienes buscan una renta fija y cierta previsibilidad sobre el dinero que recibirán al finalizar el período.