Plazo fijo: cuánto ganás al invertir $3.000.000 durante 30 días

Plazo fijo: las tasas de interés de los bancos van del 16% al 23%. Cuánto se puede ganar al invertir $3.000.000 a 30 días.

Antes de constituir un plazo fijo, se recomienda revisar algunos aspectos fundamentales: las tasas de interés que ofrece cada entidad para elegir la opción más conveniente, si es mejor realizarlo a través del homebanking o de manera presencial y si, al vencimiento, la renovación es automática o requiere una nueva operación.

El plazo fijo tradicional es uno de los instrumentos de ahorro más utilizados. Al constituirlo, el ahorrista establece el monto que desea invertir, el período de tiempo y la tasa de interés que recibirá al finalizar la operación. El plazo mínimo de colocación es de 30 días y, actualmente, las tasas informadas por las distintas entidades van del 16% al 23% TNA.

Una inversión de $3.000.000 puede generar distintos rendimientos según la TNA. Foto: Shutterstock Diez bancos con mayor volumen de depósitos Banco Nación: 19% TNA para clientes.

Banco Galicia: 17,5% TNA para clientes.

Banco BBVA Argentina: 18,25% TNA para clientes.

Banco Santander Argentina: 16% TNA para clientes.

Banco Provincia: 19% TNA para clientes y 21% para no clientes.

Banco Macro: 18,5% TNA para clientes.

ICBC Argentina: 17,7% TNA para clientes.

Banco Ciudad: 17% TNA para clientes.

Banco Patagonia: 16% TNA para clientes.

Banco Credicoop: 17,5% TNA para clientes y no clientes. Otros bancos y entidades Banco Bica: 22% TNA para clientes y no clientes.

Banco CMF: 22% para clientes y no clientes.

Banco Comafi: 18% para clientes y no clientes.

Banco de Comercio: 19% para clientes y no clientes.

Banco de Formosa: 18,5% para clientes y no clientes.

Banco de Córdoba (Bancor): 20,75% para clientes y no clientes.

Banco del Chubut: 18,5% para clientes y no clientes.

Banco del Sol: 21% para clientes y no clientes.

Banco Dino: 20% para clientes y no clientes.

Banco Hipotecario: 17% para clientes y 20,5% para no clientes.

Banco Julio: 19% para clientes y no clientes.

Banco Mariva: 22% para clientes y 21,5% para no clientes.

Banco Masventas: 19% para clientes y no clientes.

Banco Meridian: 22,25% para clientes y 22% para no clientes.

Banco Provincia de Tierra del Fuego: 19% para clientes y 15% para no clientes.

Banco Voii: 21,75% para clientes y no clientes.

Bibank: 21,5% para clientes y no clientes.

Crédito Regional: 23% para clientes y 22% para no clientes.

REBA: 22% para clientes. Cuánto se gana con $3.000.000 a 30 días En el Banco Nación, el simulador oficial muestra que una inversión de $3.000.000 a 30 días genera $46.849,32 de intereses a través del canal electrónico. De esta manera, al finalizar el plazo, el ahorrista recibe $3.046.849,32. En el Banco Provincia, con una TNA del 19,5%, la misma inversión genera $48.082,19 de intereses.

La diferencia aumenta al comparar estas opciones con las entidades que ofrecen las tasas más altas. Con una TNA del 23%, como la informada para Crédito Regional, una inversión de $3.000.000 durante 30 días genera aproximadamente $56.712,33 de intereses y permite obtener un monto final de $3.056.712,33.