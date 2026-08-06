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Banco Nación: cuánto paga un plazo fijo de $5.000.000 a 30 días

El plazo fijo en el Banco Nación ofrece una TNA del 19% para inversiones a 30 días constituidas de forma electrónica.

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Plazo fijo: el rendimiento varía según el canal elegido para constituir la inversión.

Plazo fijo: el rendimiento varía según el canal elegido para constituir la inversión.

Walter Moreno / MDZ

El plazo fijo continúa siendo una de las alternativas de ahorro elegidas por quienes buscan un rendimiento previsible. En el caso del Banco Nación, una inversión de $5.000.000 a 30 días puede generar una ganancia superior a los $78.000 si se constituye a través de los canales electrónicos.

Cuánto paga un plazo fijo de $5.000.000

De acuerdo con el simulador del Banco Nación, un plazo fijo electrónico de $5.000.000 a 30 días ofrece una Tasa Nominal Anual (TNA) del 19%. Con esas condiciones, al vencimiento el ahorrista recibe:

  • Capital invertido: $5.000.000.
  • Intereses ganados: $78.082,19.
  • Monto total al vencimiento: $5.078.082,19.

En tanto, si el plazo fijo se constituye de manera presencial en una sucursal, la TNA es del 15,5%, por lo que el rendimiento es menor. En ese caso, los intereses ascienden a $63.698,63 y el monto total al vencimiento es de $5.063.698,63.

Invertir $5 millones durante 30 d&iacute;as permite obtener m&aacute;s de $78.000 en intereses mediante home banking.&nbsp;

Invertir $5 millones durante 30 días permite obtener más de $78.000 en intereses mediante home banking.

Conviene hacerlo por canales electrónicos

Actualmente, el Banco Nación ofrece una diferencia de 3,5 puntos porcentuales entre la tasa para operaciones realizadas en sucursal y las efectuadas a través de canales electrónicos. Por ese motivo, quienes optan por constituir el plazo fijo desde el home banking o la aplicación móvil obtienen un rendimiento mayor por la misma inversión y el mismo plazo.

Las tasas de los bancos con mayor volumen de depósitos

  • Banco Nación: 19%
  • Banco Provincia: 19,5% (21% para no clientes)
  • Banco Macro: 18,5%
  • BBVA: 18,25%
  • ICBC: 17,7%
  • Banco Galicia: 17,5%
  • Banco Credicoop: 17,5%
  • Banco Ciudad: 17%
  • Banco Santander: 16%
  • Banco Patagonia: 16%

Cómo hacer un plazo fijo

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