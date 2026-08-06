Banco Nación: cuánto paga un plazo fijo de $5.000.000 a 30 días

El plazo fijo en el Banco Nación ofrece una TNA del 19% para inversiones a 30 días constituidas de forma electrónica.

El plazo fijo continúa siendo una de las alternativas de ahorro elegidas por quienes buscan un rendimiento previsible. En el caso del Banco Nación, una inversión de $5.000.000 a 30 días puede generar una ganancia superior a los $78.000 si se constituye a través de los canales electrónicos.

Cuánto paga un plazo fijo de $5.000.000 De acuerdo con el simulador del Banco Nación, un plazo fijo electrónico de $5.000.000 a 30 días ofrece una Tasa Nominal Anual (TNA) del 19%. Con esas condiciones, al vencimiento el ahorrista recibe:

Capital invertido: $5.000.000.

Intereses ganados: $78.082,19.

Monto total al vencimiento: $5.078.082,19. En tanto, si el plazo fijo se constituye de manera presencial en una sucursal, la TNA es del 15,5%, por lo que el rendimiento es menor. En ese caso, los intereses ascienden a $63.698,63 y el monto total al vencimiento es de $5.063.698,63.

Invertir $5 millones durante 30 días permite obtener más de $78.000 en intereses mediante home banking. Shutterstock Conviene hacerlo por canales electrónicos Actualmente, el Banco Nación ofrece una diferencia de 3,5 puntos porcentuales entre la tasa para operaciones realizadas en sucursal y las efectuadas a través de canales electrónicos. Por ese motivo, quienes optan por constituir el plazo fijo desde el home banking o la aplicación móvil obtienen un rendimiento mayor por la misma inversión y el mismo plazo.