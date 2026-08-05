Plazo fijo: cuánto paga cada banco por $1 millón a 30 días en agosto

El plazo fijo se consolida como inversión de bajo riesgo, pero la ganancia varía significativamente entre bancos según la TNA ofrecida en agosto.

El plazo fijo es una de las alternativas más elegidas por quienes buscan una inversión de bajo riesgo y una rentabilidad conocida desde el momento de constituirla. Sin embargo, la ganancia varía según la entidad elegida, ya que cada banco ofrece una Tasa Nominal Anual (TNA) diferente.

Cuánto se gana con un plazo fijo de $1.000.000 Entre los bancos con mayor volumen de depósitos, Banco Provincia continúa ofreciendo el mejor rendimiento para clientes, con una Tasa Nominal Anual (TNA) del 19,5%. Según su simulador oficial, un plazo fijo de $1.000.000 a 30 días genera $16.027,40 de intereses, por lo que al vencimiento se reciben $1.016.027,40.

La ganancia en plazo fijo varía según la entidad, el plazo y el canal elegido para la inversión. Foto: Shutterstock En segundo lugar aparece Banco Nación, que paga una TNA del 19% para los depósitos constituidos por canales electrónicos. En este caso, una inversión de $1.000.000 deja una ganancia de $15.616,44, alcanzando un monto total de $1.015.616,44.

BBVA ocupa el siguiente lugar con una TNA del 18,25%, lo que representa una ganancia de $15.000 y un monto final de $1.015.000. Luego se ubican ICBC, con una TNA del 17,7%, que paga $14.547,95 de intereses, y Banco Galicia, con una TNA del 17,5%, cuyo simulador arroja una ganancia de $14.383,56.

Entre el resto de los bancos con mayor volumen de depósitos, Banco Macro ofrece una TNA del 18,5%. Más atrás aparecen Banco Credicoop, con una tasa del 17,5%; Banco Ciudad, con el 17%; y finalmente Santander y Banco Patagonia, que comparten una TNA del 16%, de acuerdo con el comparador oficial del Banco Central.