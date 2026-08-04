CUD: cuáles son los requisitos para solicitar el Certificado Único de Discapacidad

El trámite para obtener el CUD es gratuito y requiere la presentación de documentación médica y personal.

El CUD es clave para acceder a beneficios y prestaciones para personas con discapacidad. Foto: Archivo

El CUD (Certificado Único de Discapacidad) es un documento que permite a las personas con discapacidad acceder a prestaciones médicas, asistenciales, cupos laborales y otros derechos contemplados en las leyes nacionales 22.431 y 24.901. Para obtenerlo, es necesario cumplir con una serie de requisitos y presentar la documentación correspondiente.

¿Qué se necesita para tramitar el CUD? En primer lugar, quienes deseen obtener el CUD deben saber que se trata de un trámite gratuito. Para iniciarlo, es necesario presentar documentación médica y personal. Además, según el diagnóstico y la jurisdicción donde se realice el trámite, podrán solicitarse planillas específicas y estudios complementarios.

Una vez reunida toda la documentación, el solicitante deberá sacar un turno para la Junta Evaluadora y concurrir el día asignado con los formularios, los estudios y el resto de la documentación requerida.

Documentación requerida Para solicitar el Certificado Único de Discapacidad se deberá presentar:

DNI original y fotocopia. Si el solicitante es menor de edad, también se deberá presentar el DNI del padre, madre o tutor.

Fotocopia del CUIL.

Certificado médico original y actualizado, con una antigüedad no mayor a seis meses, que incluya el diagnóstico completo, tratamiento, medicación, rehabilitación y equipamiento necesario.

Estudios complementarios e informes médicos relacionados con el diagnóstico, como radiografías, audiometrías o historia clínica, según corresponda.

Planillas complementarias, de acuerdo con el tipo de discapacidad.

En caso de renovación, el CUD original. Otra documentación que puede solicitarse Según cada situación, también puede requerirse la siguiente documentación: