Plazo fijo: esto ganás con $1.000.000 en los principales bancos

El plazo fijo sigue siendo una de las inversiones más elegidas. Conocé cuánto ganás al invertir $1.000.000 en los principales bancos.

La rentabilidad del plazo fijo continúa siendo una de las principales alternativas para quienes buscan obtener una ganancia con sus ahorros sin asumir grandes riesgos. Aunque las tasas varían según la entidad, comparar qué ofrece cada banco puede marcar una diferencia en el rendimiento final de una inversión.

Actualmente, entre los bancos con mayor volumen de depósitos, Banco Provincia lidera con una Tasa Nominal Anual (TNA) del 19,5%, seguido por Banco Nación, con 19%. Más atrás se ubican BBVA, con 18,25%; Banco Macro, con 18,5%; ICBC, con 17,7%; Banco Galicia y Banco Credicoop, ambos con 17,5%; Banco Ciudad, con 17%; y finalmente Santander y Banco Patagonia, que ofrecen una TNA del 16%.

Banco Nación, Banco Provincia, BBVA e ICBC se encuentran entre las entidades que permiten simular online cuánto rinde un plazo fijo. Foto: Shutterstock Cuánto se gana con un plazo fijo de $1.000.000 Algunos de los principales bancos cuentan con simuladores online que permiten calcular cuánto dinero se obtiene al constituir un plazo fijo a 30 días. En Banco Nación, una inversión electrónica de $1.000.000 durante 30 días genera $15.616,44 de intereses. Al vencimiento, el ahorrista recibe un total de $1.015.616,44.

En el caso de BBVA, el mismo depósito arroja una ganancia de $15.000 con una tasa de 18.25% por lo que el monto final asciende a $1.015.000. Por su parte, ICBC, con una TNA del 17,7%, permite obtener $14.547,95 de intereses por una colocación de $1.000.000 a 30 días. En este caso, el total a cobrar al vencimiento es de $1.014.547,95.

Tasas de plazo fijo de los principales bancos De acuerdo con la información publicada por el Banco Central de la República Argentina (BCRA), estas son las tasas nominales anuales que ofrecen los principales bancos para plazos fijos a 30 días para clientes: