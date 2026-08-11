Cambia el plazo fijo: cuánto ganas con 5.000.000 a 30 días y qué tasa paga cada banco
El plazo fijo vuelve a cambiar: las tasas continúan bajando y ya no llegan al 23 por ciento. Cuánto ganás con $5 millones.
Las tasas de interés del plazo fijo volvieron a modificarse en agosto y los rendimientos continúan con una tendencia a la baja. Algunas entidades que anteriormente ofrecían tasas de hasta el 23 por ciento ahora se ubican en torno al 22 por ciento, mientras que los principales bancos mantienen rendimientos por debajo de ese nivel.
Para quienes tienen $5.000.000 y buscan colocarlos durante 30 días, la diferencia entre elegir una entidad u otra puede representar varios miles de pesos de intereses al momento del vencimiento. Comparar antes de invertir resulta fundamental para elegir la mejor opción.
Cuánto ganás con $5.000.000 a 30 días
Con una TNA del 19 por ciento, como la que ofrece actualmente el Banco Nación, un plazo fijo de $5.000.000 a 30 días genera $78.082,19 de intereses aproximadamente. De esta manera, al finalizar el período, el ahorrista obtiene un total de $5.078.082,19.
Sin embargo, quienes comparen las tasas disponibles pueden encontrar rendimientos superiores. Por ejemplo, con una TNA del 22 por ciento, la misma inversión genera aproximadamente $90.410,96 en intereses y devuelve $5.090.410,96 al vencimiento.
La tasa más alta del relevamiento corresponde al 22,25 por ciento, ofrecida por Banco Meridian y Crédito Regional Compañía Financiera para clientes. En este caso, los $5.000.000 generan aproximadamente $91.095,89 en 30 días.
Las tasas de los principales bancos
- Banco Nación: 19%.
- Banco Provincia: 19,5% para clientes y 21% para no clientes.
- Banco Macro: 18,5%.
- BBVA: 18,25%.
- ICBC: 17,7%.
- Galicia: 17,5%.
- Banco Ciudad: 17%.
- Santander: 16%.
- Banco Patagonia: 16%.
- Credicoop: 17,5%.
Las tasas más altas de plazo fijo
Entre las entidades que ofrecen los mayores rendimientos para depósitos a 30 días se destacan:
- Banco Meridian: 22,25% para clientes y 22% para no clientes.
- Crédito Regional: 22,25% para clientes y 22% para no clientes.
- Banco BICA: 22% para clientes y no clientes.
- Banco CMF: 22% para clientes y no clientes.
- REBA: 22% para clientes y no clientes.
- Banco Voii: 21,75% para clientes y no clientes.
- Bibank: 21,5% para clientes y no clientes.
- Banco Mariva: 22% para clientes y 21,5% para no clientes.
- Banco del Sol: 21% para clientes y no clientes.
- Banco Provincia: 19,5% para clientes y 21% para no clientes.