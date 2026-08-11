Cambia el plazo fijo: cuánto ganas con 5.000.000 a 30 días y qué tasa paga cada banco

El plazo fijo vuelve a cambiar: las tasas continúan bajando y ya no llegan al 23 por ciento. Cuánto ganás con $5 millones.

Las tasas de interés del plazo fijo volvieron a modificarse en agosto y los rendimientos continúan con una tendencia a la baja. Algunas entidades que anteriormente ofrecían tasas de hasta el 23 por ciento ahora se ubican en torno al 22 por ciento, mientras que los principales bancos mantienen rendimientos por debajo de ese nivel.

Para quienes tienen $5.000.000 y buscan colocarlos durante 30 días, la diferencia entre elegir una entidad u otra puede representar varios miles de pesos de intereses al momento del vencimiento. Comparar antes de invertir resulta fundamental para elegir la mejor opción.

Las tasas de interés volvieron a bajar en los principales bancos. Foto: Shutterstock Cuánto ganás con $5.000.000 a 30 días Con una TNA del 19 por ciento, como la que ofrece actualmente el Banco Nación, un plazo fijo de $5.000.000 a 30 días genera $78.082,19 de intereses aproximadamente. De esta manera, al finalizar el período, el ahorrista obtiene un total de $5.078.082,19.

Sin embargo, quienes comparen las tasas disponibles pueden encontrar rendimientos superiores. Por ejemplo, con una TNA del 22 por ciento, la misma inversión genera aproximadamente $90.410,96 en intereses y devuelve $5.090.410,96 al vencimiento.

La tasa más alta del relevamiento corresponde al 22,25 por ciento, ofrecida por Banco Meridian y Crédito Regional Compañía Financiera para clientes. En este caso, los $5.000.000 generan aproximadamente $91.095,89 en 30 días.