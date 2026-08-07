ARCA empezó una revisión para los monotributistas que no se recategorizaron

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero ( ARCA ) inició el proceso de revisión de oficio del Monotributo para aquellos contribuyentes que no realizaron la recategorización obligatoria o cuyos datos no coinciden con la información fiscal disponible. La medida puede derivar en cambios automáticos de categoría y en un aumento del importe mensual a pagar.

El organismo fiscal realiza la recategorización dos veces al año, en febrero y agosto , tomando como referencia la actividad desarrollada durante los últimos doce meses. Deben evaluarse parámetros como la facturación anual, el consumo de energía eléctrica, la superficie afectada a la actividad y los alquileres devengados. Si esos valores cambian, el monotributista tiene la obligación de actualizar su categoría.

Cuando un contribuyente omite realizar el trámite o ARCA detecta inconsistencias entre la categoría declarada y la información que posee el organismo —como movimientos bancarios, acreditaciones, compras o ingresos superiores a los permitidos— puede iniciar una recategorización de oficio.

En esos casos, el organismo notifica la decisión a través del Domicilio Fiscal Electrónico, donde informa la nueva categoría asignada y los fundamentos utilizados para modificar la situación tributaria.

La normativa prevé que el contribuyente pueda impugnar la decisión administrativa. Una vez recibida la notificación, dispone de un plazo para presentar la documentación que considere necesaria y solicitar la revisión de la medida si entiende que la categoría asignada no refleja su verdadera situación fiscal.

La revisión de oficio forma parte de los mecanismos de control que utiliza ARCA para verificar el correcto encuadramiento de los pequeños contribuyentes.

El organismo cruza datos provenientes de facturación electrónica, acreditaciones bancarias, consumos, compras registradas y otros indicadores patrimoniales para determinar si la categoría declarada resulta consistente con la actividad desarrollada.

Qué deben revisar los monotributistas

Los especialistas recomiendan controlar periódicamente el Domicilio Fiscal Electrónico y verificar que la categoría declarada coincida con los ingresos y demás parámetros correspondientes a los últimos doce meses.

Además, recuerdan que quienes mantengan exactamente la misma categoría no necesitan realizar ningún trámite, mientras que aquellos con menos de seis meses de actividad tampoco están obligados a recategorizarse.

La revisión de oficio constituye una herramienta prevista por la normativa para mantener actualizado el régimen simplificado y evitar que los contribuyentes permanezcan en categorías inferiores a las que les corresponden según su nivel de actividad.