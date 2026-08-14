ARCA subasta más de 20 PlayStation 5 muy baratas: cómo participar
La Aduana, a través de ARCA, confirmó una nueva subasta de distintos artefactos electrónicos. Los precios son más bajos que en el mercado.
ARCA confirmó en las últimas horas que realizará una nueva subasta de artefactos electrónicos entre los que destacan varios lotes de PlayStation 5 que se venderán a un precio mucho más bajo del que se ofrece en el mercado. El remate se realizará a fin de mes y a través del sitio del Banco Ciudad. Así se puede participar.
Entre los artefactos electrónicos que se encuentran disponibles para la subasta se encuentran las mencionadas consolas a un precio que arranca en los $632.000, cuando actualmente en el mercado tradicional los valores oscilan van desde $1.000.000 en adelante.
Las PlayStation 5 son vendidas sin controlar, en caja, con un joystick y tienen una capacidad de 1TB, según destacaron en el sitio de subastas.
A su vez, hay otros artefactos electrónicos que saldrán a remate: entre ellos se encuentran parlantes JBL, cámaras de seguridad y joysticks para consolas de videojuegos. Todos estos elementos tienen precios menores a los del mercado, por lo que representan una gran oportunidad.
Cómo participar de la subasta de ARCA
Si querés participar en cualquier subasta publicada por el Banco Ciudad, estos son los pasos habituales que tenés que seguir:
- Crear tu usuario en el sitio: ingresá al portal de subastas del Banco Ciudad: https://subastas.bancociudad.com.ar
Ahí tenés que registrarte como usuario o iniciar sesión si ya tenés cuenta (se usan las mismas credenciales que en Autogestión Banco Ciudad).
- Elegir la subasta
Buscá en el listado la Subasta y su número de orden y entrá a su página de detalles. Allí vas a encontrar el catálogo de bienes, fotos, características y condiciones específicas de esa subasta.
- Leer las condiciones de venta
Antes de participar, leé con atención las condiciones de venta y la información legal de cada lote (bases, exigencias, fechas de exhibición, etc.).
- Constituir la caución
Para habilitarte a ofertar, tenés que transferir el monto de la caución exigido para esa subasta, que puede variar según el tipo y valor de los bienes. Esa caución se deposita por adelantado y se retiene como garantía.
- Esperar habilitación por email
Una vez acreditada la caución, vas a recibir un correo electrónico de habilitación para poder ofrecer en la subasta digital.
- Ofertar online
El día y horario señalados en la subasta, vas a poder ingresar a la plataforma y realizar tus ofertas de forma completamente online.