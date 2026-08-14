ARCA subasta más de 20 PlayStation 5 muy baratas: cómo participar

ARCA confirmó en las últimas horas que realizará una nueva subasta de artefactos electrónicos entre los que destacan varios lotes de PlayStation 5 que se venderán a un precio mucho más bajo del que se ofrece en el mercado. El remate se realizará a fin de mes y a través del sitio del Banco Ciudad. Así se puede participar.

Entre los artefactos electrónicos que se encuentran disponibles para la subasta se encuentra n las mencionadas consolas a un precio que arranca en los $632.000, cuando actualmente en el mercado tradicional los valores oscilan van desde $1.000.000 en adelante.

Las PlayStation 5 son vendidas sin controlar, en caja, con un joystick y tienen una capacidad de 1TB, según destacaron en el sitio de subastas.

A su vez, hay otros artefactos electrónicos que saldrán a remate: entre ellos se encuentran parlantes JBL, cámaras de seguridad y joysticks para consolas de videojuegos. Todos estos elementos tienen precios menores a los del mercado, por lo que representan una gran oportunidad.

Si querés participar en cualquier subasta publicada por el Banco Ciudad, estos son los pasos habituales que tenés que seguir:

Crear tu usuario en el sitio: ingresá al portal de subastas del Banco Ciudad: https://subastas.bancociudad.com.ar

Ahí tenés que registrarte como usuario o iniciar sesión si ya tenés cuenta (se usan las mismas credenciales que en Autogestión Banco Ciudad).

Elegir la subasta

Buscá en el listado la Subasta y su número de orden y entrá a su página de detalles. Allí vas a encontrar el catálogo de bienes, fotos, características y condiciones específicas de esa subasta.

Leer las condiciones de venta

Antes de participar, leé con atención las condiciones de venta y la información legal de cada lote (bases, exigencias, fechas de exhibición, etc.).

Constituir la caución

Para habilitarte a ofertar, tenés que transferir el monto de la caución exigido para esa subasta, que puede variar según el tipo y valor de los bienes. Esa caución se deposita por adelantado y se retiene como garantía.

Esperar habilitación por email

Una vez acreditada la caución, vas a recibir un correo electrónico de habilitación para poder ofrecer en la subasta digital.

Ofertar online

El día y horario señalados en la subasta, vas a poder ingresar a la plataforma y realizar tus ofertas de forma completamente online.