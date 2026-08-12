El Banco Ciudad subasta anillos, pulseras y collares de oro: cómo participar

Durante el mes de agosto, el Banco Ciudad pondrá a disposición una nueva subasta a través de su sitio web de la que podrán participar aquellos interesados de forma remota y presencial. Las fechas, los precios y cómo inscribirse, en esta nota.

La subasta se realizará el próximo 25 de agosto y según indica el sitio de las subastas del Banco Ciudad saldrán al remate distinas alhajas y joyas a un valor inferior que al que se pueden ofrecer en el mercado.

Entre lo ofrecido se encuentran distintos lotes de anillos de oro, pulseras de oro y también collares y aros. Los precios arrancan en los $700.000 y pueden escalar hasta los 8 millones, dependiendo del lote elegido y del producto.

Si querés participar en cualquier subasta publicada por el Banco Ciudad, estos son los pasos habituales que tenés que seguir:

Ahí tenés que registrarte como usuario o iniciar sesión si ya tenés cuenta (se usan las mismas credenciales que en Autogestión Banco Ciudad ).

Elegir la subasta

Buscá en el listado la Subasta y su número de orden y entrá a su página de detalles. Allí vas a encontrar el catálogo de bienes, fotos, características y condiciones específicas de esa subasta.

Leer las condiciones de venta

Antes de participar, leé con atención las condiciones de venta y la información legal de cada lote (bases, exigencias, fechas de exhibición, etc.).

Constituir la caución

Para habilitarte a ofertar, tenés que transferir el monto de la caución exigido para esa subasta, que puede variar según el tipo y valor de los bienes. Esa caución se deposita por adelantado y se retiene como garantía.

Esperar habilitación por email

Una vez acreditada la caución, vas a recibir un correo electrónico de habilitación para poder ofrecer en la subasta digital.

Ofertar online

El día y horario señalados en la subasta, vas a poder ingresar a la plataforma y realizar tus ofertas de forma completamente online.