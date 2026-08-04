ARCA subasta estéreos, parlantes y auriculares de Apple: cómo participar

En pocos días, ARCA pondrá a disposición distintos elementos para organizar una nueva subasta. El remate se realizará de forma presencial y online a través del sitio web del Banco Ciudad, como se hace habitualmente en este tipo de actividades. Las fechas, las muestras y qué es lo que se subasta.

Entre los productos que ARCA pondrá en la subasta se encuentran múltiples elementos que corresponden a los llamados de "autopartes" como estéreos, alarmas y parlantes que van colocados en distintos lugares de un vehículo . Los elementos se venden sueltos.

Por ejemplo, un lote contiene 24 autoestéreos y se vende a 930.000 pesos; otro lote contiene 3 alarmas para auto que se venden a $60.000; mientras que los parlantes con potencia superan los 100.000 pesos.

A su vez, otros elementos de electrónica se van a rematar en la misma subasta: ARCA ofrecerá unos 27 parlantes, aparatos para estética, cámaras fotográficas y un juego de auriculares airpods de Apple.

El remate se realizará el próximo 13 de agosto a las 11 y hay tiempo para inscribirse hasta 48 horas antes de esa fecha.

Si querés participar en cualquier subasta publicada por el Banco Ciudad, estos son los pasos habituales que tenés que seguir:

Crear tu usuario en el sitio: ingresá al portal de subastas del Banco Ciudad: https://subastas.bancociudad.com.ar

Ahí tenés que registrarte como usuario o iniciar sesión si ya tenés cuenta (se usan las mismas credenciales que en Autogestión Banco Ciudad).

Elegir la subasta

Buscá en el listado la Subasta y su número de orden y entrá a su página de detalles. Allí vas a encontrar el catálogo de bienes, fotos, características y condiciones específicas de esa subasta.

Leer las condiciones de venta

Antes de participar, leé con atención las condiciones de venta y la información legal de cada lote (bases, exigencias, fechas de exhibición, etc.).

Constituir la caución

Para habilitarte a ofertar, tenés que transferir el monto de la caución exigido para esa subasta, que puede variar según el tipo y valor de los bienes. Esa caución se deposita por adelantado y se retiene como garantía.

Esperar habilitación por email

Una vez acreditada la caución, vas a recibir un correo electrónico de habilitación para poder ofrecer en la subasta digital.

Ofertar online

El día y horario señalados en la subasta, vas a poder ingresar a la plataforma y realizar tus ofertas de forma completamente online.