El Banco Ciudad subasta anillos, pulseras y collares de oro: cómo se puede participar

En una nueva actividad que realiza el sitio web de subastas del Banco Ciudad, es ahora la misma entidad financiera la que rematará alhajas y joyas de oro para los usuarios que deseen participar. La subasta será a fines de junio y los interesados ya pueden anotarse para participar.

En el catálogo, el Banco Ciudad ofrece para el remate las siguientes joyas : anillos de oro que parten de una base de $450.000, anillos realizados en platino y también en oro blanco.

Además, se pueden observar: pulseras y relojes de oro, en conjunto con hermosos collares del mismo material que ya fueron dispuestos para realizar la subasta que cuenta con cientos de interesados.

El remate se realizará el próximo 23 de junio de forma online a las 11 de la mañana y hay tiempo para anotarse hasta dos días antes. Para participar hay que seguir un cierto paso a paso.

Cómo participar de la subasta del Banco Ciudad

Si querés participar en cualquier subasta publicada por el Banco Ciudad, estos son los pasos habituales que tenés que seguir:

Crear tu usuario en el sitio: ingresá al portal de subastas del Banco Ciudad: https://subastas.bancociudad.com.ar

Ahí tenés que registrarte como usuario o iniciar sesión si ya tenés cuenta (se usan las mismas credenciales que en Autogestión Banco Ciudad).

Elegir la subasta que te interesa

Buscá en el listado la Subasta y su número de orden y entrá a su página de detalles. Allí vas a encontrar el catálogo de bienes, fotos, características y condiciones específicas de esa subasta.

Leer las condiciones de venta

Antes de participar, leé con atención las condiciones de venta y la información legal de cada lote (bases, exigencias, fechas de exhibición, etc.).

Constituir la caución

Para habilitarte a ofertar, tenés que transferir el monto de la caución exigido para esa subasta, que puede variar según el tipo y valor de los bienes. Esa caución se deposita por adelantado y se retiene como garantía.

Esperar habilitación por email

Una vez acreditada la caución, vas a recibir un correo electrónico de habilitación para poder ofrecer en la subasta digital.

Ofertar online

El día y horario señalados en la subasta, vas a poder ingresar a la plataforma y realizar tus ofertas de forma completamente online.