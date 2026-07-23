WhatsApp estrena la función para los Estados con música que esperaban todos los usuarios

La aplicación de mensajería WhatsApp continúa ampliando sus funciones y ahora permite compartir canciones directamente en los estados, una herramienta que acerca la experiencia a lo que ya ofrecen otras redes sociales.

La nueva función integra plataformas como Spotify y Apple Music, facilitando que los usuarios publiquen lo que están escuchando en tiempo real y lo compartan con sus contactos de manera simple.

El procedimiento es sencillo y se realiza desde las propias apps de música. Según detallaron, los pasos son:

De esta forma, el contenido se sube como un estado y queda visible durante 24 horas, como cualquier otra publicación dentro de la plataforma.

Una de las claves de esta función es que no se trata solo de una imagen o un texto. Cuando los contactos ven el estado, pueden tocar el enlace para abrir la canción directamente en la app correspondiente, siempre que la tengan instalada.

Además, la integración permite mostrar tarjetas visuales con información del tema, lo que hace más dinámica la experiencia y fomenta el descubrimiento musical entre usuarios.

La incorporación de música a los estados forma parte de una serie de actualizaciones que buscan transformar a WhatsApp en una plataforma más social y expresiva, más allá de la mensajería tradicional.

Con esta novedad, los estados —que ya permitían fotos, videos y textos— suman una capa de personalización vinculada a los gustos musicales, en línea con la tendencia de compartir contenido en tiempo real.

Así, la app da un paso más en su evolución, integrando servicios externos y apostando a que los usuarios no solo se comuniquen, sino que también compartan lo que están viviendo… o escuchando.