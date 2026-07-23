WhatsApp añade registro directo en iPad y actualiza la app para Android Auto

WhatsApp incorporó la creación de cuentas independientes en tablets de Apple e integró nuevas herramientas de navegación en vehículos.

La aplicación de mensajería instantánea implementó un paquete de actualizaciones para ampliar la compatibilidad entre plataformas digitales. A través de este despliegue, los usuarios de WhatsApp pueden registrar una cuenta nueva directamente desde una tableta sin depender de un teléfono móvil vinculado. La medida busca adaptar el servicio a diferentes entornos de uso diario.

La aplicación de WhatsApp permite registrar usuarios de forma directa desde la tableta sin vinculación telefónica. Shutterstock Novedades para el uso del servicio en vehículos La compañía de Meta renovó de forma integral la interfaz destinada a los sistemas informáticos de los automóviles. La versión adaptada para Android Auto y Apple CarPlay permite gestionar llamadas voz, revisar el historial de contactos y responder mensajes mediante comandos de voz directos desde la pantalla central del vehículo.

Esta modificación para Android Auto busca facilitar la comunicación durante la conducción sin necesidad de manipular el dispositivo móvil con las manos. Asimismo, la plataforma incorporó la integración de la tecnología de Adobe Acrobat para la lectura de archivos en formato PDF. Esta función permite abrir documentos y realizar anotaciones o subrayados directamente dentro de la ventana de chat en computadoras de escritorio y en la versión web.

El sistema Android Auto renovó sus paneles para gestionar mensajes e historial de llamadas sin usar las manos. Shutterstock Integración de funciones multimedia y compatibilidad con el iPad La actualización del ecosistema abarca también la interacción con aplicaciones de transmisión de música en línea. La herramienta permite publicar fragmentos de canciones desde las plataformas Spotify y Apple Music de forma directa en las actualizaciones de estado. Los contactos de la red pueden visualizar la pista seleccionada con un par de toques en la pantalla.