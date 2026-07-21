WhatsApp: así funcionarán los nombres de usuario que reemplazarán al teléfono

WhatsApp comenzó a implementar los nombres de usuario , una de las funciones más esperadas por los usuarios. La novedad cambiará la forma de iniciar conversaciones, ya que permitirá contactar a otras personas sin necesidad de compartir el número de teléfono.

La nueva función permitirá que cada usuario cree un nombre de usuario único para identificarse dentro de la aplicación. De esta manera, será posible iniciar conversaciones con otras personas sin necesidad de compartir el número de teléfono, una medida que apunta a reforzar la privacidad.

WhatsApp ya comenzó a promocionar esta novedad como una "Actualización importante" tanto en Google Play como en la App Store, una señal de que el lanzamiento global está cada vez más cerca.

Los usuarios que ya tengan disponible la función podrán configurar su nombre de usuario desde la aplicación. Para hacerlo deberán ingresar en:

Una vez elegido y confirmado, ese identificador podrá utilizarse para que otras personas o empresas inicien una conversación sin conocer el número telefónico.

Cuándo estarán disponibles los nombres de usuario

Por el momento, la función se encuentra disponible para un grupo reducido de usuarios y se está habilitando de forma progresiva en Android y iPhone. WhatsApp indicó que el despliegue continuará durante los próximos meses hasta llegar a todas las cuentas.

Los nombres de usuario permitirán contactar personas sin revelar el teléfono. Shutterstock

La compañía incluso recomienda reservar el nombre de usuario apenas la opción aparezca en la aplicación, ya que cada identificador será único y no podrá ser utilizado por otra persona.