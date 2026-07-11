La nueva función de WhatsApp que te ayudará a no olvidar ningún cumpleaños

WhatsApp desarrolla una función que enviará recordatorios de cumpleaños y mostrará las próximas fechas de tus contactos directamente en la app.

WhatsApp sigue sumando novedades. La aplicación de mensajería más usada del mundo está probando una nueva función que muchos usuarios pedían: recordatorios de cumpleaños. La información fue revelada por WABetaInfo, el sitio especializado en rastrear las actualizaciones de la app antes de su lanzamiento oficial.

Cómo funcionaría A diferencia de lo que podría pensarse, la función no pedirá que cada usuario cargue manualmente las fechas de nacimiento de sus contactos. WhatsApp utilizará directamente la información que ya está almacenada en la libreta de contactos del celular. Es decir, solo aparecerán recordatorios de aquellas personas cuya fecha de nacimiento ya figure en la agenda del teléfono.

La función permitirá consultar los próximos cumpleaños sin salir de WhatsApp. Foto: Archivo No habrá nuevos controles de privacidad Como los datos se obtendrán desde los contactos del dispositivo, WhatsApp no necesitará implementar nuevas configuraciones de privacidad para esta función. Cada usuario decidirá qué información guardar en su agenda y, si no registra la fecha de nacimiento de un contacto, simplemente no recibirá el recordatorio.

Vale aclarar que esta función es independiente de la fecha de nacimiento que WhatsApp comenzó a solicitar a algunos usuarios por cuestiones regulatorias en ciertos países. Ese dato se usa únicamente para verificar la edad y no se comparte con otros contactos.