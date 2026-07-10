WhatsApp busca destronar a Facebook y suma una función para recordar los cumpleaños

WhatsApp continúa ampliando sus herramientas y trabaja en una nueva función que permitirá recibir recordatorios de los cumpleaños de los contactos, una característica que durante años fue una de las más populares de Facebook. Los detalles y fechas de la función.

La novedad fue detectada en una versión beta para Android y, aunque todavía no está disponible para todos los usuarios, anticipa un cambio en la forma en que la aplicación busca convertirse en un espacio cada vez más completo para la comunicación cotidiana.

Según las versiones de prueba, WhatsApp incorporará una sección específica donde se mostrarán los próximos cumpleaños de los contactos que hayan compartido su fecha de nacimiento con la plataforma.

Además, la aplicación enviará una notificación el día del cumpleaños para que los usuarios puedan felicitar a sus contactos sin necesidad de recurrir a calendarios externos o a otras redes sociales.

Un listado con los próximos cumpleaños.

Avisos automáticos el día de la celebración.

Un panel para consultar rápidamente las fechas importantes.

Acceso directo para enviar un mensaje de felicitación.

Una función que acerca WhatsApp a las redes sociales

La incorporación de este sistema marca un nuevo paso en la evolución de WhatsApp, que en los últimos años sumó canales, comunidades, herramientas para empresas y otras funciones que van más allá del intercambio de mensajes.

Para muchos usuarios, Facebook era la plataforma elegida para recordar cumpleaños gracias a sus notificaciones automáticas. Con esta incorporación, WhatsApp buscará ofrecer esa misma utilidad dentro de la aplicación que millones de personas utilizan a diario para comunicarse.

El funcionamiento de esta herramienta dependerá de que los usuarios hayan proporcionado su fecha de nacimiento a WhatsApp. Por el momento, ese dato no está disponible en todas las regiones y Meta todavía no informó cómo serán las opciones de privacidad para decidir quién podrá ver esa información.

La compañía tampoco confirmó una fecha de lanzamiento oficial, por lo que la función continúa en etapa de desarrollo y podría sufrir modificaciones antes de llegar a la versión estable de la aplicación.