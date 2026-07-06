WhatsApp prueba el punto verde que indica que el usuario está 'online'

WhatsApp ya tiene disponible en su versión beta un recurso tecnológico para mostrar que el usuario está en línea. Aún está en etapa de prueba.

WhatsApp ya está probando el nuevo punto verde que permite ver el estado 'en línea' del usuario y que sustituirá al texto que actualmente aparece en la pantalla de información. El recurso ya ha aparecido en la versión beta y no se sabe cuándo será habilitado.

WhatsApp está desplegando en la versión beta de iOS, tras hacerlo en la de Android el mes pasado, el punto verde que indica que el contacto está conectado en ese mismo instante en la aplicación de chat, como informa el medio tecnológico WaBetaInfo.

Este nuevo desarrollo está centrado en el diseño de la visualización de la información de contacto para sustituir la actualización de estado que se puede leer como 'Online', y no trae consigo ninguna novedad relacionada cambios en las directrices de privacidad.

Whatsapp De hecho, el estado 'online' en la pantalla de información del usuario, que aparece actualmente indicado como texto o próximamente con el punto verde, se desactiva desde los ajustes de privacidad en la opción "Hora de últ. vez y En línea".

WhatsApp aún no habilita el nuevo recurso. Foto Shutterstock shutterstock Según WaBetaInfo, el nuevo indicador visual forma parte de una nueva pestaña de 'Contactos' que ayudará a los usuarios a descubrir contactos que estén activos o que hayan estado en línea recientemente.