WhatsApp prepara nuevas actualizaciones con los mensajes para ver una sola vez

WhatsApp continúa ampliando sus funciones enfocadas en la privacidad y trabaja en una característica que permitirá enviar mensajes de texto que solo podrán verse una vez. La novedad, detectada en versiones beta de la aplicación para Android y iPhone, busca ofrecer una capa extra de seguridad para compartir información sensible sin dejar registros permanentes en los chats.

Actualmente, la plataforma ya permite enviar fotos y videos de visualización única . Con esta nueva actualización, el concepto se extenderá también a los mensajes escritos, que desaparecerán luego de ser abiertos por el destinatario.

Según las pruebas realizadas en las versiones beta, los usuarios podrán redactar un mensaje y, antes de enviarlo, activar la opción "Enviar como visualización única". Una vez recibido y abierto, el contenido dejará de estar disponible para volver a consultarlo.

El objetivo es evitar que la información compartida quede almacenada o circule fuera de la conversación original.

La herramienta está pensada para situaciones en las que los usuarios necesiten compartir datos confidenciales o información de carácter temporal. Por ejemplo, contraseñas, códigos de acceso, datos personales o mensajes que solo deban ser leídos una vez.

De esta manera, WhatsApp busca ofrecer mayores garantías de privacidad en un contexto donde cada vez más usuarios demandan controles sobre el contenido que comparten en línea.

Por el momento, los mensajes de texto de una sola vista continúan en fase de desarrollo y prueba. Como ocurre habitualmente con las nuevas herramientas de WhatsApp, primero serán evaluados por usuarios beta antes de llegar al público general.

Aunque Meta todavía no anunció una fecha oficial para su lanzamiento global, la presencia de la función en versiones de prueba tanto para Android como para iOS indica que el despliegue podría concretarse en los próximos meses.