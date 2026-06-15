Argentina campeón, mensaje viral y falso virus: "Entra al teléfono en 10 segundos"

Con el inicio de la Copa del Mundo 2026, volvió a circular en redes sociales y grupos de WhatsApp una cadena que alarma a miles de usuarios: un mensaje advierte que abrir un video llamado "Argentina Campeón Mundial" infecta el teléfono con un virus en diez segundos y que no hay forma de detenerlo.

La cadena no es nueva. Ya había circulado en marzo de 2023, poco después del triunfo de la Selección argentina en el Mundial de Qatar 2022, y en diciembre de ese mismo año se había viralizado también en España. Ahora reaparece aprovechando la expectativa generada por el nuevo torneo, que se disputa en Canadá, Estados Unidos y México.

El fiscal de la Unidad Fiscal Especializada en Ciberdelincuencia (UFECI), Horacio Azzolin, fue contundente al respecto: no existe ninguna denuncia ni información sobre esa cadena en su organismo, y el contenido es "claramente falso". No hay registros de que exista un software malicioso con las características que describe el mensaje viral.

La verificación trasciende las fronteras argentinas. El sitio español de fact checking Newtral consultó al Instituto Nacional de Ciberseguridad (Incibe) de España cuando la misma cadena circuló en ese país, y la respuesta fue idéntica: no hay constancia de que ese virus exista. El mensaje es falso en todos los contextos en los que fue verificado.

La mención a CNN que aparece en el texto viral tampoco tiene sustento. Una búsqueda en el sitio oficial del medio no arroja ningún resultado relacionado con una noticia de esas características. CNN nunca informó nada semejante.

La recomendación es simple: no reenviar la cadena. Hacerlo contribuye a su propagación y genera una alarma falsa que puede confundir a personas que no tienen herramientas para verificar este tipo de contenidos. Ante la duda, siempre conviene consultar fuentes oficiales antes de compartir.

El mensaje falso

"Van a publicar un video que muestra como Argentina sale campeón del mundo se llama 'Argentina Campeón Mundial' no lo abran porque entra al teléfono en 10 segundos y no se puede frenarlo de ninguna forma. Es un virus. Pásenlo a vuestros familiares y amigos. Ahora lo dijeron también en CNN", dice textualmente el mensaje que se viralizó en los últimos días.

Además de la información oficial, hay otros pequeños detalles para adevertir que es falso. Por ejemplo, la falta de ortografìa en "frenarlo".