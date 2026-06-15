Argentina debuta en el Mundial 2026: cómo funcionarán los subtes tras el partido

El debut de la Selección Argentina en el Mundial 2026 traerá cambios en el funcionamiento del subte porteño. Con el objetivo de facilitar la desconcentración de los hinchas que sigan el partido en el Fan Fest de Plaza Seeber, la Ciudad extenderá el horario de algunas líneas durante los encuentros nocturnos.

Subterráneos de Buenos Aires confirmó que la Línea D tendrá un esquema especial los días en que la Selección dispute partidos en horario nocturno. La medida busca garantizar una salida más rápida y segura de las miles de personas que se reúnan para seguir los encuentros en pantalla gigante.

Este año se vuelve a realizar la Fan Fest para ver los partidos de Argentina en una pantalla grande.

Para el partido entre Argentina y Argelia, que se jugará este martes a las 22, el servicio se extenderá hasta la 1 de la madrugada.

En tanto, el sábado 27, cuando la Selección enfrente a Jordania, la Línea D funcionará hasta las 2.

Una vez finalizado el horario habitual, los trenes continuarán saliendo en ambos sentidos desde Plaza Italia, la estación más cercana al Fan Fest que se realizará en Plaza Seeber.

Los pasajeros podrán descender en las siguientes estaciones:

Congreso de Tucumán

Olleros

Pueyrredón

9 de Julio

Según explicaron desde SBASE, la extensión horaria busca fomentar el uso del transporte público y reducir la circulación de vehículos particulares en eventos de gran convocatoria.

Además, esta modalidad ya fue implementada en otras ocasiones, como los partidos nocturnos disputados en el estadio Monumental y recitales masivos de artistas nacionales e internacionales.

Qué pasará con la Línea B

La Línea B mantendrá el esquema de servicio extendido que funciona habitualmente los viernes y sábados.

En esos días, el último tren desde Juan Manuel de Rosas sale a la 1, mientras que el último servicio desde Leandro N. Alem parte a la 1.30.

Las estaciones habilitadas para este esquema son:

Juan Manuel de Rosas

Federico Lacroze

Dorrego

Medrano

Pueyrredón

Uruguay

Carlos Pellegrini

Leandro N. Alem

Dónde ver los partidos de Argentina en el Fan Fest

Plaza Seeber volverá a ser la sede principal del Buenos Aires Fan Fest, un espacio con capacidad para 15.000 personas que transmitirá los partidos del Mundial en pantalla gigante.

Además, a través del programa "Modo Hincha en BA", también habrá propuestas para seguir a la Selección en otros puntos de la Ciudad, como el Obelisco y la Peatonal de Villa Devoto. Para la fase eliminatoria, las actividades se concentrarán en Parque Los Andes, en el barrio de Chacarita.