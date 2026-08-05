Visita del papa León XIV a la Argentina: qué ciudades recorrerá

El papa León XIV llegará al país el 8 de noviembre, permanecerá durante tres días y recorrerá tres destinos.

En las últimas horas se confirmó el viaje apostólico que hará el papa León XIV a Argentina en noviembre. La visita forma parte de un recorrido regional que comenzará en Uruguay y terminará en Perú.

Según informó la Conferencia Episcopal Argentina, el pontífice llegará al país el 8 de noviembre, permanecerá durante tres días y recorrerá tres destinos.

Qué ciudades visitará el papa León XIV en su viaje a la Argentina Las ciudades en las que estará el Sumo Pontífice serán Buenos Aires, Córdoba y Luján, esta última siendo el lugar que visitaría el día de su arribo.

Por el momento, no se difundieron detalles sobre las actividades, ceremonias o encuentros previstos en cada una de las ciudades.

La gira que realizará el papa comenzará por Uruguay y terminará en Perú El viaje del papa comenzará el 6 de noviembre en Uruguay. Allí permanecerá hasta el 8 y visitará Montevideo, Paisandú y Florida.