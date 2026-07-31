Javier Milei recibió al nuevo embajador del Vaticano y crece la expectativa por el viaje del papa León XIV a la Argentina

El presidente Javier Milei recibió este viernes por la tarde al nuncio apostólico, Michael Wallace Banach , quien es el nuevo embajador del Vaticano en la Argentina . Ocurrió en el Salón Blanco de la Casa Rosada, en el marco de la entrega de las cartas credenciales.

El encuentro marcó el cierre formal del proceso que Banach inició la semana pasada en el Palacio San Martín, donde se había reunido con el canciller Pablo Quirno .

La audiencia abre una etapa clave para las gestiones vinculadas con la visita del papa León XIV al país. La Santa Sede todavía no confirmó el viaje, aunque las expectativas apuntan a la segunda semana de noviembre . La gira proyectada por Sudamérica también incluiría escalas en Perú y Uruguay.

Mientras se aguarda la confirmación oficial del viaje, la Iglesia argentina avanzó con la organización y conformó tres comisiones que tendrán a su cargo la planificación pastoral, el protocolo, la logística y el operativo de seguridad para una eventual visita del Papa. En paralelo, el Gobierno nacional coordina con la Conferencia Episcopal Argentina las tareas que quedarán bajo la órbita del Estado durante la gira.

Como parte de esos preparativos, la Conferencia Episcopal también trabaja en una misa de bienvenida para presentar al nuevo nuncio apostólico, Michael Banach, ante la comunidad católica. La ceremonia se realizará en la Catedral Metropolitana de Buenos Aires, aunque por el momento las autoridades eclesiásticas no definieron la fecha.

En ese esquema, el monseñr será el principal nexo entre la Santa Sede, la Casa Rosada y el Episcopado argentino. El representante del Vaticano arribó al país el 22 de julio, tras concluir su misión diplomática en Hungría, y fue recibido en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza por el secretario de Culto, Agustín Caulo. Del recibimiento también participaron el presidente de la Conferencia Episcopal Argentina, Marcelo Colombo, y el secretario general del organismo, Raúl Pizarro.

Quién es Michael Banach

Michael Banach, el nuevo representante de la Iglesia en Argentina. X @EpiscopadoArg

Michael Wallace Banach nació el 19 de noviembre de 1962 en Worcester, Massachusetts. El religioso estadounidense recibió la ordenación sacerdotal en 1988 para la diócesis de Worcester y obtuvo un doctorado en Derecho Canónico. El prelado ingresó al servicio diplomático de la Santa Sede en 1994. Su carrera incluyó funciones en Bolivia, Nigeria y la Secretaría de Estado del Vaticano.

El papa Francisco lo designó nuncio apostólico en 2013. Banach asumió luego misiones en Senegal, Cabo Verde, Guinea-Bisáu y Mauritania. El Vaticano lo nombró representante pontificio en Hungría en mayo de 2022. El arzobispo participó allí de la organización de la visita que Francisco realizó en 2023.

La trayectoria de Banach también incluye tareas en Papúa Nueva Guinea, Islas Salomón y organismos internacionales con sede en Viena. El diplomático actuó como observador permanente ante el Organismo Internacional de Energía Atómica y la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa. Su llegada a Buenos Aires cubrió la vacante que dejó Miroslaw Adamczyk tras su traslado a Albania.