Marcó del Pont apuntó contra Milei: "Lo que él dice que es robar, fue desendeudar al conjunto de los argentinos"

Mercedes Marcó del Pont respondió a Javier Milei después de que el Presidente la acusara de quitarle USD 10.000 millones al Banco Central durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. La expresidenta de la autoridad monetaria aseguró que el mandatario “siempre destila odio y descalificación” y cuestionó una exposición cargada de “cifras estrafalarias que nadie entiende, con injurias, con falsedades” y “enormes inconsistencias”.

Marcó del Pont, en diálogo con Nuria Am por Radio del Plata, también rechazó la acusación de Milei sobre una supuesta falsificación de dinero. La expresidenta del BCRA explicó que la emisión de la moneda nacional forma parte de las funciones legales del organismo. La economista señaló que esa facultad no implica una maniobra irregular, sino el cumplimiento de una atribución establecida por la normativa. La exfuncionaria también defendió el uso de reservas para cancelar compromisos externos y selló: “Yo me enorgullezco de haber votado el desendeudamiento con el Fondo Monetario Internacional”.

Mercedes Marcó del Pont, titular de AFIP Foto: Télam La pelea por los dólares Javier Milei sostuvo durante una cadena nacional que Cristina Kirchner y Marcó del Pont le quitaron USD 10.000 millones al BCRA, cifra que calculó en USD 15.000 millones a valores actuales. El Presidente vinculó esa operación con el Fondo del Bicentenario y acusó a la gestión kirchnerista de modificar la Carta Orgánica para evitar consecuencias penales. La exfuncionaria rechazó esa lectura y recordó que la cancelación de la deuda con el FMI demandó “un poco menos de 10 mil millones de dólares” de reservas internacionales. Por lo que la operación cuestionada por Milei no constituyó un delito: “Lo que él dice que es robar, en realidad fue desendeudar al conjunto de los argentinos”.

Marcó del Pont explicó que el Estado redujo sus obligaciones con acreedores externos y asumió compromisos con el propio Banco Central, que forma parte del Estado y no funciona como una institución separada del Tesoro. El pago de deuda externa con reservas redujo las obligaciones con acreedores internacionales, aunque trasladó compromisos al interior del sector público. Ese esquema, según sostuvo, permitió afrontar tasas más bajas y reducir la exposición a las condiciones impuestas por el Fondo Monetario Internacional y los mercados financieros.

La expresidenta del BCRA también vinculó la discusión con el rumbo económico que comenzó durante la gestión de Mauricio Macri. Sostuvo que Cambiemos recibió un país con un nivel reducido de deuda en relación con el Producto Bruto Interno. Esa situación le permitió al nuevo gobierno volver a buscar financiamiento en los mercados internacionales y aumentar las obligaciones externas. La economista agregó que tanto la administración macrista como el actual oficialismo aplicaron mecanismos similares a los que ahora cuestionan, entre ellos el uso de reservas del Banco Central a cambio de letras intransferibles emitidas por el Tesoro.