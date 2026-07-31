Marcó del Pont apuntó contra Milei: "Lo que él dice que es robar, fue desendeudar al conjunto de los argentinos"
La exfuncionaria rechazó las acusaciones presidenciales y cuestionó los cambios que limitarían la intervención sobre el crédito.
Mercedes Marcó del Pont respondió a Javier Milei después de que el Presidente la acusara de quitarle USD 10.000 millones al Banco Central durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. La expresidenta de la autoridad monetaria aseguró que el mandatario “siempre destila odio y descalificación” y cuestionó una exposición cargada de “cifras estrafalarias que nadie entiende, con injurias, con falsedades” y “enormes inconsistencias”.
Marcó del Pont, en diálogo con Nuria Am por Radio del Plata, también rechazó la acusación de Milei sobre una supuesta falsificación de dinero. La expresidenta del BCRA explicó que la emisión de la moneda nacional forma parte de las funciones legales del organismo. La economista señaló que esa facultad no implica una maniobra irregular, sino el cumplimiento de una atribución establecida por la normativa. La exfuncionaria también defendió el uso de reservas para cancelar compromisos externos y selló: “Yo me enorgullezco de haber votado el desendeudamiento con el Fondo Monetario Internacional”.
La pelea por los dólares
Javier Milei sostuvo durante una cadena nacional que Cristina Kirchner y Marcó del Pont le quitaron USD 10.000 millones al BCRA, cifra que calculó en USD 15.000 millones a valores actuales. El Presidente vinculó esa operación con el Fondo del Bicentenario y acusó a la gestión kirchnerista de modificar la Carta Orgánica para evitar consecuencias penales. La exfuncionaria rechazó esa lectura y recordó que la cancelación de la deuda con el FMI demandó “un poco menos de 10 mil millones de dólares” de reservas internacionales. Por lo que la operación cuestionada por Milei no constituyó un delito: “Lo que él dice que es robar, en realidad fue desendeudar al conjunto de los argentinos”.
Marcó del Pont explicó que el Estado redujo sus obligaciones con acreedores externos y asumió compromisos con el propio Banco Central, que forma parte del Estado y no funciona como una institución separada del Tesoro. El pago de deuda externa con reservas redujo las obligaciones con acreedores internacionales, aunque trasladó compromisos al interior del sector público. Ese esquema, según sostuvo, permitió afrontar tasas más bajas y reducir la exposición a las condiciones impuestas por el Fondo Monetario Internacional y los mercados financieros.
La expresidenta del BCRA también vinculó la discusión con el rumbo económico que comenzó durante la gestión de Mauricio Macri. Sostuvo que Cambiemos recibió un país con un nivel reducido de deuda en relación con el Producto Bruto Interno. Esa situación le permitió al nuevo gobierno volver a buscar financiamiento en los mercados internacionales y aumentar las obligaciones externas. La economista agregó que tanto la administración macrista como el actual oficialismo aplicaron mecanismos similares a los que ahora cuestionan, entre ellos el uso de reservas del Banco Central a cambio de letras intransferibles emitidas por el Tesoro.
El blanco de la reforma del BCRA
Marcó del Pont calificó como “grave” la reforma de la Carta Orgánica anunciada por el Ejecutivo y advirtió que el proyecto reduciría facultades del Banco Central para actuar sobre problemas que afectan a consumidores endeudados y pymes sin acceso al crédito. La expresidenta del organismo explicó que el regreso al esquema de la convertibilidad y al “objeto único” limitaría la regulación sobre tarjetas, plazos fijos y préstamos productivos. La iniciativa, según planteó, también alejaría a la entidad de las necesidades del empleo y la actividad económica.
La estabilidad de precios debe ocupar un lugar prioritario dentro de las funciones del BCRA, aunque no puede transformarse en su única responsabilidad. “Eso no significa que se desenganche de lo que pasa en el mundo de la producción y del trabajo”, sostuvo Marcó del Pont. La exfuncionaria agregó que numerosos bancos centrales incorporan esos objetivos en sus mandatos y defendió la reforma de 2012 por haber permitido líneas de inversión para pymes y condiciones específicas para los préstamos bancarios.
En ese marco también negó que aquella modificación hubiera eliminado la autonomía de la institución. La normativa mantuvo la autarquía del Banco Central, la prohibición de recibir instrucciones del Poder Ejecutivo y el mandato de seis años para sus autoridades. La expresidenta del BCRA cuestionó, en cambio, los cambios que el oficialismo propone sobre las condiciones de remoción. “Es una barbaridad, no creo que prospere”, afirmó.