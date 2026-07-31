Javier Milei tomó distancia y aclaró por qué no está de acuerdo con la bandera de Malvinas que mostraron los jugadores de la Selección

El presidente Javier Milei se refirió este viernes al gesto de los jugadores de la Selección argentina , quienes exhibieron una bandera con la consigna de las Islas Malvinas tras vencer 2 a 1 a Inglaterra en la semifinal del Mundial 2026 . Si bien consideró "entendible" la reacción del plantel en medio de la euforia, sostuvo que no es conveniente mezclar el deporte con la política.

"No está bueno mezclar el agua con el aceite. Es un deporte, es un juego, mezclar es un problema", afirmó el mandatario al ser consultado sobre la imagen que recorrió el mundo luego de la clasificación de Argentina a la final.

En ese sentido, Milei coincidió con la postura expresada previamente por el entrenador Lionel Scaloni , quien también había evitado darle una connotación política al episodio.

"En la misma línea se manifestó Scaloni , que es una mente brillante", expresó el presidente Javier Milei.

La pancarta con la frase "Las Malvinas son Argentinas" hizo que aumentaran las búsquedas en Google sobre las Islas.

No obstante, aclaró que comprende el contexto emocional en el que actuaron los futbolistas. "En la emocionalidad se entiende que los jugadores lo hayan hecho, pero esto no le puede pasar a un funcionario", remarcó.

Durante su respuesta, el jefe de Estado también diferenció el plano deportivo del conflicto por la soberanía de las islas y recordó que el histórico triunfo de Diego Maradona frente a Inglaterra en el Mundial de México 1986 no modificó la situación diplomática.

"Los goles de Maradona no devolvieron las Islas", sostuvo en la entrevista con Mariana Brey en Telefe.

En esa línea, volvió a defender su estrategia internacional respecto del reclamo argentino por las Islas Malvinas y aseguró que existen actores internacionales que respaldan la posición del país.

"Estados Unidos, China y una parte de los ingleses consideran que nos las tienen que devolver", afirmó.