Patricia Bullrich desafió al Congreso por la reforma del Banco Central: "Es difícil que alguien se niegue"

La senadora anticipó respaldo opositor al proyecto de Javier Milei y aseguró que el paquete oficialista tendrá sanción antes de fin de año.

Patricia Bullrich salió a defender la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central y buscó reducir el margen de rechazo dentro del Congreso. La senadora nacional afirmó que “el único objetivo con la reforma del Banco Central es cuidar el peso y el bolsillo” y que “es difícil que alguien se niegue a esta ley”. La exministra confió en que la propuesta recibirá acompañamiento por fuera del kirchnerismo.

La legisladora vinculó el proyecto con el objetivo oficial de limitar el financiamiento del Tesoro mediante emisión monetaria. Bullrich cuestionó el uso previo de la entidad para sostener gastos públicos que calificó como innecesarios. “El Banco Central le prestaba plata al Gobierno para tener más gasto público y tener el ministerio de la ‘pindonga’ que no servía de nada”, remarcó y detalló la necesidad de que no se emita más "ni se le presta al Tesoro”.

Patricia Bullrich, jefa del bloque LLA en el Senado NA Bullrich marcó la cancha y dejó al kirchnerismo del otro lado La dirigente libertaria anticipó que el kirchnerismo rechazará la reforma durante el debate parlamentario. “Seguro que el kirchnerismo se va a poner en contra”, afirmó Bullrich. La legisladora aseguró que “el resto de los sectores va a querer aprobar la ley”. La senadora planteó que la discusión excede los cambios técnicos dentro del Banco Central.

En sí, explicó que el Congreso deberá elegir entre cuidar el dinero público o mantener prácticas de gasto sin límites. “En estas leyes se discute si se quiere seguir gastando la plata de los argentinos como si nada o cuidarla”, expresó y agregó: “Hemos decidido que el Estado argentino no sea un pozo ciego, un lugar donde uno saca, saca y saca”.