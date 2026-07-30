Patricia Bullrich volvió a coquetear con una candidatura a jefa de Gobierno de la Ciudad: "Me tengo una fe bárbara"

La senadora Patricia Bullrich dejó una definición que reavivó las especulaciones sobre su futuro político en la Ciudad de Buenos Aires . Consultada sobre una eventual candidatura a jefa de Gobierno , respondió que “ no es imposible ” y aseguró que se tiene “una fe bárbara” para ocupar ese cargo.

En una entrevista con TN, la exministra de Seguridad sostuvo que su experiencia de gestión la avala para asumir responsabilidades ejecutivas y comparó la administración porteña con otros desafíos que enfrentó a lo largo de su carrera. “Estoy probada en la gestión, en cuestiones complicadas, y manejar la Ciudad sería más sencillo”, afirmó.

Aunque evitó confirmar una postulación, Bullrich dejó abierta la puerta a competir por la Jefatura de Gobierno, actualmente en manos de Jorge Macri, cuyo mandato finaliza en diciembre de 2027. “ No es imposible, puede ser y me tengo una fe bárbara ”, señaló.

La senadora aclaró, sin embargo, que una eventual candidatura debería surgir de un acuerdo político más amplio .

Bullrich sostuvo que cualquier definición electoral en la Ciudad debería incluir a las fuerzas que integran el espacio opositor no peronista. Según explicó, el entendimiento tendría que abarcar al PRO y también al radicalismo.

Además, remarcó que su rol depende de las necesidades del proyecto político que encabeza Javier Milei. “Voy a estar donde me necesiten”, afirmó. “El director técnico es el presidente”.

Durante la entrevista, Bullrich insistió en que se considera parte de un equipo político liderado por el jefe de Estado. “Soy parte de un equipo y el director técnico es el presidente (Javier Milei)”, aseguró.

La frase fue interpretada como una señal de alineamiento con la conducción nacional y de disposición a ocupar el lugar que el oficialismo considere más conveniente.

La ironía sobre los cargos que ocupó

En tono distendido, la senadora repasó la cantidad de funciones públicas que desempeñó y lanzó una broma: “Ya me pusieron en todos los cargos, solo me falta MasterChef…”.

¿Aceptaría ser vicepresidenta de Milei?

Ante la pregunta sobre una eventual fórmula presidencial con Javier Milei, Bullrich evitó proyectarse hacia 2027 y sostuvo que su prioridad es consolidar el rumbo actual del Gobierno. “Mi objetivo es profundizar el actual modelo”, respondió, y agregó que no está pensando “en lo que puede suceder de acá a un año y medio”.