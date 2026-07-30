El Gobierno nombró a dos nuevos subsecretarios de Comunicación y Medios: quiénes son

Ambos nombramientos fueron oficializados mediante decretos publicados por la Presidencia, y forman parte de los cambios que viene haciendo el Gobierno en esta cartera.

El presidente Javier Milei formalizó este miércoles dos nuevos nombramientos en la Secretaría de Comunicación y Medios de la Presidencia de la Nación, en el marco de una reorganización del área. A través de los decretos 669/2026 y 670/2026, firmados por el mandatario y el jefe de Gabinete, Diego Santilli, el Gobierno designó a Leandro Ariel Cano y a Marina Carla Gavensky en cargos clave de la estructura de comunicación oficial.

Según el Decreto 669/2026, Cano asumirá como Subsecretario de Prensa y Actos de Gobierno. La designación comenzará a regir formalmente desde el 1 de agosto de 2026.

Por otro lado, el Decreto 670/2026 oficializó la incorporación de Marina Carla Gavensky como Subsecretaria de Análisis y Planificación de Gobierno. En este caso, el nombramiento tiene efecto retroactivo al 8 de julio de 2026.

Qué cambia en la Secretaría de Comunicación y Medios Con estas designaciones, el Gobierno completa dos puestos estratégicos dentro de la Secretaría de Comunicación y Medios, el área encargada de la relación con la prensa, la organización de actos oficiales y el análisis de la comunicación gubernamental.